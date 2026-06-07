Muža, ktorý v Jordánsku zaútočil na protidrogovú jednotku, odsúdili na smrť

AMMÁN - Súd v Jordánsku v nedeľu vyniesol trest smrti obesením v prípade muža, ktorého uznal vinným z vraždy troch príslušníkov protidrogovej jednotky počas razie začiatkom tohto roka, informovala agentúra AFP.
Najprísnejší trest
Obžalovaný bol uznaný vinným z viacerých trestných činov vrátane fyzického napadnutia úradných osôb poverených presadzovaním protidrogového zákona, čo viedlo k smrti, a preto mu bol uložený „najprísnejší trest, teda trest smrti“.
Jordánsko stále formálne udeľuje trest smrti, avšak už niekoľko rokov v praxi uplatňuje moratórium na jeho vykonanie. Posledné popravy v Jordánsku sa uskutočnili v roku 2017, keď obesili 15 ľudí, z toho desiatich odsúdených v prípadoch súvisiacich s terorizmom.
Smrteľná razia
Daný súdny prípad sa týka udalostí z 18. marca, keď traja členovia protidrogovej jednotky zahynuli a štvrtý bol zranený počas razie, ktorá viedla k zadržaniu podozrivého a zaisteniu zbraní a drog, uviedlo jordánske riaditeľstvo verejnej bezpečnosti. Jordánske úrady oznamujú záchyty a likvidáciu drog pomerne často. Až 85 percent zachytených drog malo byť pašovanných mimo územia Jordánska.
Úrady v Jordánsku v roku 2025 v rámci vyše 25.000 prípadov súvisiacich s užívaním, pašovaním a obchodovaním s drogami zadržali viac ako 38.000 ľudí. Okrem toho sa jordánskej armáde darí prekaziť aj o pašovanie drog cez hranicu so Sýriou. Ide najmä o pašovanie tabliet amfetamínovej drogy captagon. Výroba a predaj captagonu boli dlhodobo dôležitým zdrojom príjmov režimu medzičasom zosadeného sýrskeho prezidenta Bašára Asada.