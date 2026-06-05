Posun v prípade tragédie na Spiši: Po nehode, pri ktorej zomrel 57-ročný vodič, začali trestné stíhanie

HRABUŠICE - Polícia v súvislosti so štvrtkovou (4. 6.) tragickou nehodou medzi obcami Spišský Štvrtok a Hrabušice, pri ktorej zahynul 57-ročný vodič osobného auta, začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Vodič v zákrute zišiel z cesty a prednou časťou auta narazil do železničného kamenného podjazdu. Muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol. Podľa polície mohlo byť príčinou neprispôsobenie rýchlosti jazdy schopnostiam vodiča, stavu a povahe vozovky.
Na mieste bol počas dokumentovania nehody prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy. To, či bol vodič pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, určí nariadená pitva. Presné okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že neprispôsobenie rýchlosti jazdy patrí medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd. „Od 1. januára tohto roku zahynuli na cestách Košického kraja už dvanásti účastníci cestnej premávky,“ uviedla hovorkyňa.