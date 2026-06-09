Ukrajina a Lotyšsko spojili sily: Zelenskyj oznámil dohodu o výrobe dronov

KYJEV/TALLIN - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok oznámil podpis dohody o spoločnej výrobe dronov s Lotyšskom. Stalo sa tak po jeho prvom stretnutí s novým lotyšským premiérom Andrisom Kulbergsom v estónskom Tallinne. Zelenskyj to uviedol na platforme Telegram. Vo svojom príspevku zdôraznil, že partnerstvo s Lotyšskom je dôležité pre posilnenie spoločnej obrany aj pre spoločnú výrobu.
Tento formát dohôd, ktorý Ukrajina rozvíja s viacerými medzinárodnými partnermi vrátane USA, krajín EÚ a štátov Blízkeho východu, je založený na výmene skúseností z bojísk, technológií a dronov za financovanie, vzácne suroviny alebo podporu v oblasti energetiky a protivzdušnej obrany. Zelenskyj sa v Estónsku zúčastnil aj na summite severských a pobaltských štátov (NB8), kde rokoval s ich lídrami, a stretol sa tiež s tamojším prezidentom Alarom Karisom.
Skupinu NB8 tvorí Dánsko, Estónsko, Fínsko, Island, Litva, Lotyšsko, Nórsko a Švédsko. Podľa estónskeho premiéra Kristena Michala členské krajiny na summite diskutovali o posilnení obranyschopnosti Ukrajiny, o bezpečnosti Európy a o zvýšení tlaku na Rusko.
Severské a pobaltské štáty patria medzi najväčších podporovateľov Ukrajiny a od začiatku vojny jej poskytli pomoc v hodnote viac ako 36 miliárd eur. Diskusie v Tallinne sa týkali aj incidentov s dronmi, ktoré počas vojny na Ukrajine opakovane narušili vzdušný priestor Estónska, Lotyšska a Fínska, pričom niektoré z bezpilotných lietadiel boli zostrelené. Tieto prípady vyvolali diplomatické napätie s Ruskom.
K účastníkom rokovania sa prostredníctvom videohovoru pripojil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý potvrdil záväzok Francúzska voči severským a pobaltským krajinám odolávajúcim „ruským provokáciám.“ Rusko podľa francúzskeho prezidenta na Ukrajine zlyháva a jeho územné aj strategické ambície sú nereálne. Zároveň však upozornil, že pokračuje v provokáciách voči susedným štátom v snahe dostať sa z tejto patovej situácie.
Macron vo svojom príhovore pripomenul konkrétne formy zapojenia Francúzska v regióne vrátane vojenskej prítomnosti v Estónsku a Rumunsku, účasti na leteckej ochrane NATO v pobaltských štátoch a rozvoja bilaterálnych partnerstiev s krajinami severnej a východnej Európy. V súvislosti s Ukrajinou zdôraznil dlhodobú a komplexnú podporu Paríža, aby Kyjev dokázal odolávať, získať prevahu a rokovať z pozície sily s podporou európskych spojencov. Dodal, že Francúzsko plní svoje záväzky a jeho partneri sa naň môžu spoľahnúť.