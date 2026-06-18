Veľký únik dát odhalil tajný spolok svetových elít: Musk, generáli aj ministri sa pripravujú na tretiu svetovú vojnu!

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Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images, SITA/AP/Petros Karadjias, SITA/AP/Rebecca Blackwell, SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein, SITA/AP/Jose Luis Magana)
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WASHINGTON - Svetom otriasa masívny únik interných informácií, ktorý poodhalil rúško tajomstva nad fungovaním mimoriadne vplyvnej a uzavretej elity. Na verejnosť sa dostali registračné záznamy a detaily zo súkromnej organizácie s názvom Dialóg, ktorú ešte v roku 2006 spoluzakladal známy technologický miliardár, investor a spoluzakladateľ spoločností PayPal Peter Thiel. Skupina, ktorá sa dlhé roky úspešne vyhýbala akejkoľvek verejnej kontrole, spája špičky politickej moci, armády, finančníkov, vedcov a technologických lídrov zo Silicon Valley.

Podľa informácií prestížneho technologického portálu WIRED, ktorý sa odvoláva na zistenia švajčiarskej hackerky Maie Arson Crimew, odhalila databáza detaily o nadchádzajúcom stretnutí Dialog Global 2026. To sa má uskutočniť už v druhom augustovom týždni neďaleko írskeho Dublinu za účasti 222 exkluzívnych hostí.

Program tohto uzavretého klubu však ani zďaleka nepripomína bežné konferencie o biznise. Elity majú za zatvorenými dverami rozoberať témy, z ktorých naskakujú zimomriavky. Medzi plánovanými diskusiami svietia názvy ako „Navigácia treťou svetovou vojnou“, „Technológie bojiska“, „Vráťme jadro“, „Budovanie kultu“ či „Budovanie strany“.

Okrem geopolitických hrozieb sa spolok venuje aj bizarným oblastiam. Súčasťou má byť aj téma:„Aký je váš sexuálny život?“, pričom pridružená aplikácia organizácie má slúžiť aj ako tajná zoznamka pre „výnimočných“ ľudí.

Musk, generáli aj ministri

Zmyslom organizácie Dialóg je absolútna diskrétnosť, kde sa všetky debaty vedú mimo záznamu, aby mohli mocní hovoriť aj o najkontroverznejších myšlienkach bez strachu z reakcie verejnosti. Uniknuté formuláre však odtajnili zoznam mien, ktoré sa na akciách zúčastňujú alebo v minulosti zúčastnili.

Medzi členmi sa nachádza americký generál Alexus Grynkewich (veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe), úradujúci americký minister financií Scott Bessent, viacerí senátori USA, bývalý spravodajský dôstojník pre Blízky východ či riaditelia firiem pracujúcich s citlivými dátami. Ďalšie zdroje navyše upozornili, že v minulosti sa na podujatiach objavil aj vizionár Elon Musk, šachová legenda Garry Kasparov či estónska podpredsedníčka Európskej komisie Kaja Kallasová.

Strach z umelej inteligencie a kolapsu

Registračné listy členov, ktoré unikli z komerčnej databázy Airtable, ukazujú hlbokú náladu skepticizmu medzi svetovou smotánkou. Silným motívom debát je umelá inteligencia. Elity predpovedajú, že AI v najbližších rokoch kompletne pretransformuje prácu, vojnu, vzdelávanie aj samotnú vieru. Niektorí členovia vyjadrili obavy z masívnych útokov na dátové centrá, iní zasa predpovedajú masové prepúšťanie.

Celý prípad sprevádza obrovský bezpečnostný paradox. Organizácia, v ktorej sa stretávajú najväčšie technologické mozgy planéty a debatuje sa v nej o kybernetickej bezpečnosti či masovom dohľade, doplatila na banálnu chybu programátorov. Adresár s citlivými osobnými informáciami, politickou orientáciou a kontaktmi členov bol totiž voľne prístupný priamo v zdrojovom kóde webovej stránky dialog.org. Otvoriť a stiahnuť si ho tak mohol prakticky ktokoľvek.

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