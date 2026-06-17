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ČT a ČRo ohlásili výstražný štrajk, dotkne sa všetkých staníc okrem detských

Na snímke pracovníci Českej televízie pred hlavnou budovou na Kavčích horách oblečení v čiernom na protest proti plánovaným zmenám financovania. V popredí Jan Herget z iniciatívy Verejnoprávne za Český rozhlas a Daniel Stach za Českú televíziu.
Na snímke pracovníci Českej televízie pred hlavnou budovou na Kavčích horách oblečení v čiernom na protest proti plánovaným zmenám financovania. V popredí Jan Herget z iniciatívy Verejnoprávne za Český rozhlas a Daniel Stach za Českú televíziu. (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)
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TASR

PRAHA - Pracovníci Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) budú v reakcii na vládou schválenú zmenu financovania verejnoprávnych médií v pondelok (22.6.) štrajkovať. Podľa zástupcov iniciatívy Verejnoprávne sa štrajk dotkne všetkých televíznych a rozhlasových staníc s výnimkou Rádia Junior a stanice Déčko určených pre deti. Podobu protestnej akcie oznámili v stredu pred budovou Českého rozhlasu oblečení v čiernom symbolicky o 11.55 h.

„V pondelok 22. júna 2026 vstúpia pracovníčky a pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu do jednodňového výstražného štrajku vyhláseného podľa Listiny základných práv a slobôd Iniciatívou Verejnoprávne s podporou Českej televízie a Českého rozhlasu. Neporušíme zákon, kódex ani memorandum a doručíme verejnú službu,“ oznámil Jan Herget z ČRo.

Podľa Jana Moláčka z ČT pracovníkom nezostáva iné riešenie. Vládna koalícia podľa jeho slov ignoruje nielen výzvy časti spoločnosti, ale aj ponuky na odbornú debatu od vedenia ČT a ČRo. „Hrozí masívne prepúšťanie, ktoré, samozrejme, pocítia predovšetkým diváci a poslucháči. V ohrození sú tiež každodenné podmienky pracovníkov Českej televízie a Českého rozhlasu, predovšetkým ich pracovná autonómia, teda možnosť pracovať bez politických aj iných vplyvov,“ zdôraznil Moláček.

Štrajk bude podľa zástupcov iniciatívy Verejnoprávne viditeľný okrem vysielania aj na webe, sociálnych sieťach či v teletexte. Súčasťou bude tiež protestné zhromaždenie pred budovou spravodajstva ČT. Protest symbolicky podporí aj Symfonický orchester Českého rozhlasu. Herget dodal, že pracovníci oboch médií sú odhodlaní pokračovať v ešte dôraznejších protestoch. „Urobíme všetko, aby sme verejnoprávne médiá v ich súčasnej podobe uhájili,“ podotkol.

Vláda schválila novelu zákona o zmene financovania

Vláda Andreja Babiša v pondelok schválila novelu zákona o zmene financovania ČT a ČRo, v dôsledku ktorého si ČT pohorší približne o miliardu korún a ČRo asi o 350 miliónov. Babiš však kritiku odmieta, v oboch inštitúciách je podľa neho priestor na šetrenie. Zdôraznil, že ak by vláda chcela, mohla by obom médiám skutočne zavariť tým, že by neschválila ich výročné správy, no to urobiť nechcela a ani nechce. Opakovane tiež podotkol, že koalícia nemieni zasahovať do vysielania ani médiá ovládnuť, ako tvrdí opozícia.

V utorok však poslanec hnutia SPD Josef Nerušil vo vysielaní ČRo Plus vyhlásil, že po zmene financovania médií verejnej služby by malo nasledovať posilnenie ich kontroly, a to aj v oblasti obsahu. Český minister kultúry Oto Klempíř (za Motoristov) sa proti Nerušilovmu výroku ohradil a zdôraznil, že politici do obsahu ani riadenia médií zasahovať nemajú.

Viac o téme: ČeskoŠtrajkČTČRo
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