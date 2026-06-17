Kratom pod prísnou kontrolou: Česko zvyšuje vek a zakazuje online predaj

PRAHA - Česká vláda sprísni predaj psychomodulačnej látky kratom. Legálne ho v Česku bude možné kúpiť až od 21 rokov a cez internet by mal byť jeho predaj zakázaný úplne. Zároveň vláda plánuje sprísniť pravidlá pre špecializované predajne. V stredu to na tlačovej konferencii oznámil český premiér Andrej Babiš.
Babiš varuje pred ľahkou dostupnosťou
Babiš poukázal na to, že ku kratomu sa bežne dostanú deti, pre ktoré je látka nebezpečná. „Dnes kratom deti bežne zoženú vo večierkach, na internete alebo kdekoľvek inde na čiernom trhu, regulácia skutočne nie je dostatočná. Naša vláda preto zásadne sprísňuje reguláciu týchto látok tak, aby bola skutočne účinná,“ podotkol Babiš.
Avizoval, že vláda plánuje zvýšiť vekovú hranicu pre nákup kratomu zo súčasných 18 na 21 rokov a zároveň úplne zrušiť jeho predaj cez internet. Podľa českého ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha zvýšenie vekovej hranice vychádza z odborných poznatkov o vývoji mozgu a zároveň reaguje na dáta, ktoré ukazujú vysoký výskyt tejto látky najmä vo vekovej kategórii od 15 až 24 rokov. „Štát má zodpovednosť konať tam, kde sú riziká pre zdravie a vývoj mladej generácie najvyššie,“ podotkol.
Kontroly predajní a nová daň
Vláda tiež chce sprísniť pravidlá pre špecializované predajne. Okrem dôslednejšieho overovania veku zákazníkov budú musieť upraviť svoje výklady a vstupy do predajní tak, aby ich obsah nebol zvonka viditeľný. Okrem toho Babiš avizoval, že jeho kabinet plánuje z kratomu zaviesť spotrebnú daň a presunúť túto látku zo zníženej daňovej sadzby do základnej. „Zmysel týchto krokov je jediný - aby táto látka nebola bežne k dispozícii a aby nikým nekontrolovaný kratom z čierneho trhu zmizol,“ podotkol český premiér.
Návrh balíčkov zákonov, ktoré budú upravovať pravidlá zaobchádzania s psychomodulačnými látkami, spoločne predloží ministerstvo financií a ministerstvo zdravotníctva. Cieľom je podľa nich lepšie chrániť verejné zdravie a najmä deti, mladistvých a mladých dospelých. Nové pravidlá by podľa oboch inštitúcií mali platiť od januára budúceho roka. V Česku je kratom aktuálne na zozname psychomodulačných látok s nízkym rizikom, dospelí si ho môžu kúpiť v licencovaných obchodoch. K droge sa však často dostanú aj neplnoletí, čo Babiš v minulosti opakovane kritizoval.