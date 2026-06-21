ÚTOK diviaka priamo na sídlisku neďaleko kostola! Zviera prevrátilo kočík s dieťaťom (1), skončilo v nemocnici

KRAKOV - Na krakovskom sídlisku Kliny-Zacisze došlo k vážnemu incidentu, ktorý opäť upozornil na rastúci problém s diviakmi v meste. Vo štvrtok popoludní samica s mláďatami prevrátila kočík s ročným dieťaťom v blízkosti kostola sv. Rafała Kalinowského. Dieťa muselo byť prevezené do nemocnice. Miestni obyvatelia bijú na poplach – diviaky sa podľa nich objavujú čoraz častejšie.
K incidentu došlo vo štvrtok (18. 6.) približne o 17. hodine, píše portál Fakt. Svedkovia uviedli, že po jednom z chodníkov v okolí kostola sa pohybovala locha so skupinou mláďat. V momente, keď sa priblížila k rodine s kočíkom, zviera sa rozbehlo a kočík prevrátilo. Na miesto okamžite dorazila záchranná služba, ktorá dieťa vyšetrila a následne previezla do nemocnice na ďalšie vyšetrenia.
Diviaky sú tu každý deň, opisujú miestni
Obyvatelia sídliska upozorňujú, že problém nie je novinkou. Diviaky sa podľa nich pravidelne pohybujú medzi bytovkami, pri kontajneroch aj na detských ihriskách. Hľadajú potravu a strácajú prirodzenú plachosť, čo zvyšuje riziko podobných incidentov. „Vidíme ich tu takmer denne. Chodia v skupinách, vôbec sa neboja. Je len otázkou času, kedy sa stane niečo vážnejšie,“ hovoria miestni.
Vedenie Krakova reagovalo okamžite a na piatok (19. 6.) zvolalo mimoriadne zasadnutie Zboru krízového riadenia mesta, na ktorom sa zúčasatnili predstavitelia magistrátu, mestské služby, veterinár, odborníci na bezpečnosť aj pracovníci zodpovední za odchyt zvierat.
Odborníci pripomínajú, že diviak je jedno z najčastejších voľne žijúcich zvierat v európskych mestách. Pri stretnutí treba dodržať základné pravidlá:
- zachovať pokoj a pomaly sa vzdialiť,
- nerobiť prudké pohyby,
- nepribližovať sa k zvieratám a nekŕmiť ich,
- pri stretnutí s lochou a mláďatami zostať nehybne stáť – práve matky sú najagresívnejšie.