Cyklista narazil do múru: V dychu mal takmer tri promile alkoholu

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
TRENČÍN - Takmer tri promile alkoholu v dychu namerali policajti 37-ročnému cyklistovi po tom, ako s elektrickým bicyklom narazil do kamenného múru oplotenia rodinného domu v Trenčianskom okrese. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
Cyklista jazdil po ceste III/1225, nezvládol riadenie, stratil rovnováhu, vyšiel mimo jazdného pruhu na chodník a narazil do múru oplotenia. Následne spolu s bicyklom spadol na zem.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
„Cyklistu podrobili policajti dychovej skúške, v dychu mu namerali 2,85 promile alkoholu. Pri nehode utrpel viaceré zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice a odborné lekárske ošetrenie,“ informovala hovorkyňa.