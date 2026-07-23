Dráma v Nemecku: Ozbrojený muž vtrhol do banky, polícia zasahuje pre možnú rukojemnícku krízu

REGENSBURG - V nemeckom meste Regensburg v spolkovej krajine Bavorsko prebieha vo štvrtok popoludní rozsiahly policajný zásah pre možnú rukojemnícku drámu v bankovej pobočke nachádzajúcej sa na ulici Stromerstrasse. Okolo 14.50 h vstúpil do pobočky muž ozbrojený nožom, ktorý vážne zranil jednu osobu. Tú sa medzičasom podarilo dostať z banky a je v starostlivosti lekárov, no útočník je stále vo vnútri, informujú denníky Bild a Mittelbayerische Zeitung.
Polícia podľa jej hovorkyne predpokladá, že v banke sa stále nachádzajú ďalšie osoby. Keďže zásahové jednotky do budovy zatiaľ nevstúpili, nie je možné s istotou povedať, či ide o rukojemníkov. Na miesto boli vyslaní aj príslušníci špeciálnej jednotky SEK a vrtuľník. Okolie miesta činu je kompletne uzavreté. Polícia vyzvala občanov, aby sa oblasti vyhli. Motív páchateľa zatiaľ nie je známy, polícii sa s ním zatiaľ nepodarilo nadviazať kontakt. Situácia na mieste zostáva neprehľadná.