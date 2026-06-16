Poľsko sa pripravuje na stálu americkú základňu: Tusk hovorí o logistike a zázemí pre vojská USA

VARŠAVA - Poľská vláda začne prípravy na vytvorenie stálej základne Ozbrojených síl USA v Poľsku. Na utorkovom zasadnutí vlády to oznámil poľský premiér Donald Tusk. Kabinet podľa neho prerokuje návrh uznesenia o začatí krokov smerujúcich k zriadeniu základne a vytvoreniu potrebného logistického, finančného, organizačného aj ubytovacieho zázemia.
„Nemôžeme čakať na realizáciu tohto záväzku a oznámenia, o ktorom informoval prezident Trump o amerických vojakoch v Poľsku. Musíme sa na to pripraviť tak, aby po realizácii tohto rozhodnutia mali americkí vojaci kde pôsobiť,“ povedal Tusk. Premiér zároveň predstavil odporúčania pre štátne podniky, ktoré majú zvýšiť podiel poľských firiem na investičných projektoch. Dokument podľa neho nadobudol účinnosť okamžite a má podporiť zapojenie domácich podnikov do verejných investícií.
Tusk tiež obhajoval vládny program zníženia cien pohonných látok, ktorým vláda zastropovala ceny nafty a benzínu a znížila ich daňové zaťaženie. Oznámil, že kabinet pripraví zdanenie mimoriadnych ziskov ropných spoločností, ktoré má pomôcť financovať náklady tejto pomoci.