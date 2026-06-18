Poľská polícia zadržala Gruzínca podozrivého z vraždy ruského karikaturistu

VARŠAVA - Poľské bezpečnostné zložky vo štvrtok zadržali osobu podozrivú z účasti na vražde ruského občana Semiona Skrepeckého v meste Biala Podlaska (Belá Podleská). Na sieti X to oznámil poľský premiér Donald Tusk.
„Podozrivý z účasti na vražde Rusa (v meste) Biala Podlaska bol zadržaný policajtmi z Lublina a Agentúrou vnútornej bezpečnosti,“ uviedol premiér a dodal, že muž sa preukázal gruzínskym pasom. Poľské úrady zároveň pracujú na vypátraní objednávateľa vraždy.
Skrepeckého zastrelili v pondelok na parkovisku, neďaleko bieloruského konzulátu. Na základe dostupných informácií páchateľ vystrelil na muža zblízka niekoľko rán. Napriek resuscitácii sa ho nepodarilo zachrániť. „Vyzeralo to ako poprava. Niekoľko výstrelov zblízka a jeden na dorazenie,“ povedal pre portál Onet policajt oboznámený s podrobnosťami.
Skrepeckij tvoril karikatúry, ktoré zosmiešňujú nielen ruské a bieloruské vedenie, ale aj ruskú opozíciu a ukrajinských lídrov. V roku 2021 zo strachu pred politickým prenasledovaním odišiel z Ruska a presťahoval sa do Poľska. Neskôr sa podľa britskej televízie BBC a nezávislého ruského portálu Meduza dostal za „verejnú podporu ruskej agresie“ aj na ukrajinský web Myrotvorec, ktorý uvádza zoznam nepriateľov Ukrajiny a osôb predstavujúcich hrozbu pre jej bezpečnosť.