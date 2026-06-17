V Poľsku riešia vraždu kritika Kremľa: Tusk hovorí o politickom motíve

VARŠAVA - Poľský premiér Donald Tusk v stredu vyhlásil, že smrteľné postrelenie ruského výtvarníka známeho svojimi karikatúrami ruského prezidenta Vladimira Putina, ku ktorému došlo v pondelok vo východnom Poľsku, bolo pravdepodobne politicky motivované.
Tusk hovorí o možnej politickej vražde
„Všetko nasvedčuje tomu, že ide o politickú vraždu,“ povedal Tusk o vražde 44-ročného Roberta Kuzovkova, ktorý bol známy pod umeleckým menom Semion Skrepeckij. „Ak si ju objednalo Rusko, potom je to aj veľmi vážna záležitosť s medzinárodným rozmerom,“ konštatoval Tusk.
Tento prípad by podľa agentúry AFP mohol opäť vyostriť vzťahy medzi Poľskom a Ruskom, ktoré sú napäté aj po minuloročných pádoch dronov na poľské územie. Varšava zodpovednosť za tieto incidenty pripisuje Moskve. V uplynulých rokoch sa terčom podobných útokov v zahraničí stalo viacero odporcov Kremľa. Rusko akúkoľvek spojitosť s týmito prípadmi popiera.
Skrepeckij bol zastrelený v pondelok asi 600 metrov od bieloruského konzulátu v poľskom meste Biala Podlaska (Belá Podleská), vzdialeného asi 40 kilometrov od hraníc s Bieloruskom. Podľa polície bol Skrepeckij zastrelený piatimi ranami do hlavy, hrudníka a chrbta. Polícia neskôr zadržala v okolí konzulátu dvoch Bielorusov.
Útočník mal vypáliť viacero rán
Hovorca prokuratúry mesta Lublin Marcin Kozak spresnil, že Skrepeckij bol zastrelený neznámym mužom dvoma ranami z väčšej vzdialenosti. Keď sa zosunul k zemi, útočník vystrelil ešte trikrát a utiekol. Skrepeckij bol na mieste mŕtvy. Súdna pitva bola naplánovaná na stredu.
Páchateľ vraždy stále neznámy
Poľská polícia uviedla, že osoba priamo zodpovedná za vraždu ešte nebola identifikovaná ani zadržaná. Správy poľských médií naznačujú, že Skrepeckého rodina – jeho manželka a štyri deti – sú od vraždy pod ochranou. Poľská vláda uviedla, že ochranu v minulosti ponúkala aj Skrepeckému, on ju však odmietol.
Skrepeckij tvoril karikatúry, ktoré zosmiešňujú ruské aj bieloruské vedenie, ale i ruskú opozíciu a ukrajinské vedenie. V roku 2021 zo strachu pred politickým prenasledovaním odišiel z Ruska a presťahoval sa do Poľska. Neskôr sa podľa britskej televízie BBC a nezávislého ruského portálu Meduza dostal za „verejnú podporu ruskej agresie“ aj na ukrajinský web Myrotvorec, ktorý uvádza zoznam nepriateľov Ukrajiny a osôb predstavujúcich hrozbu pre jej bezpečnosť.
Umelec pred smrťou protestoval v Berlíne
Pár dní pred svojou smrťou Skrepeckij usporiadal protestnú akciu pred ruským veľvyslanectvom v Berlíne. K budove ruskej diplomatickej misie priniesol jedno zo svojich známych diel: parafrázu pravoslávnej ikony Bohorodičky s Ježiškom, ktorá zobrazuje sovietskeho diktátora Josifa Stalina, ako v náručí drží Putina.
Počas akcie v Berlíne mal Skrepeckij oblečené sako s odznakmi v podobe rôznych vyznamenaní, na nohách topánky z pásov brezového lyka a na hlave ušianku. Z diery v zadnej časti nohavíc mu trčala ruská vlajka. Niekoľko hodín pred svojou smrťou Skrepeckij zverejnil na svojom kanáli na platforme Telegram negatívne komentáre, ktoré dostal po proteste v Berlíne. Medzi nimi boli aj vyhrážky.