Cirkvi by sa mali viac zapojiť do eurofondov a rozvoja regiónov, tvrdí ministerstvo

BANSKÁ BYSTRICA - Cirkvi majú byť v budúcnosti výraznejšie zapojené do nastavovania eurofondov aj do rozvoja regiónov. Tvrdí to Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktoré vo štvrtok v Banskej Bystrici otvorilo odbornú diskusiu o príprave nového programového obdobia po roku 2027 so zástupcami registrovaných cirkví na Slovensku.
Ako po stretnutí s predstaviteľmi Konferencie biskupov Slovenska, Ekumenickej rady cirkví v SR a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí (ŽNO) konštatoval minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý), cieľom je vytvoriť dlhodobejší a systémový rámec spolupráce tak, aby cirkevné organizácie neostávali na okraji rozhodovania ani možností financovania, ale stali sa plnohodnotným partnerom.
„Cirkvi - a je jedno či rímskokatolícka, gréckokatolícka alebo sú to evanjelici či zástupcovia ŽNO a ďalšie spoločenstvá - spravujú vzácne kultúrne pamiatky na Slovensku. Starajú sa o duchovné a duševné zdravie všetkých ľudí na Slovensku. Žiaľ, pri príprave predchádzajúceho programového obdobia boli vylúčené z možností čerpania eurofondov, boli na okraji záujmu. Preto sme sa spolu s kolegami na MIRRI rozhodli pri príprave nového plánu čerpania eurofondov, ktoré sa začne na Slovensku od roku 2028, zapojiť do tejto diskusie i zástupcov registrovaných cirkví a spoločenstiev,“ vysvetlil Migaľ.
Výsledok ich stretnutí
Výsledkom ich stretnutí by mal byť podpis memoranda, ktoré zaručí, aby boli plnohodnotným partnerom aj pri nastavovaní budúceho programového obdobia a ich skúsenosti zaznievali pri definovaní rozvojových priorít Slovenska. Migaľ tiež pripomenul, že práve v obdobiach kríz sa opakovane ukázalo, že cirkevné organizácie dokážu reagovať rýchlo, flexibilne a priamo v území. „Potrebujeme vytvoriť platformu, ktorá podporí cirkvi a ich zástupcov v budúcom programovom období tak, aby nezostávali na okraji alebo nemuseli prekonávať zbytočné administratívne a technické bariéry pri čerpaní eurofondov. Naším cieľom sú reálne projekty a dlhodobé výsledky,“ zdôraznil štátny tajomník MIRRI Richard Maraček.
Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Richard Duda ocenil, že stretnutie otvorilo širší priestor pre odbornú diskusiu. „Hovorili sme nielen o sakrálnych stavbách a kultúrnom dedičstve, ale aj o tom, čo tieto miesta napĺňa, a teda o duchovnom rozmere a službe ľuďom. Vnímam to ako začiatok dlhšej cesty a oceňujem úprimnú snahu hľadať spoločné riešenia,“ doplnil Duda.