Kruté peklo v Paríži: Fanúšikovia šaleli po výhre v Lige majstrov, hlásia mŕtvych a stovky zatknutých!

PARÍŽ – Obrovská eufória a historický športový úspech sa v priebehu niekoľkých hodín zmenili na nočnú moru plnú násilia a sĺz. Francúzska metropola počas uplynulého víkendu búrlivo oslavovala triumf futbalového klubu Paríž Saint-Germain v prestížnej Lige majstrov. Oslavy v uliciach mesta sa však kompletne vymkli spod kontroly – z rieky Seina vytiahli záchranári dvoch mŕtvych mužov a polícia musela zasahovať proti obrovským davom rozvášnených fanúšikov.
O tragických udalostiach informoval francúzsky portál RTL. Prvé desivé momenty sa odohrali v sobotu večer okolo 21.00 h, kedy vydesení svedkovia videli skočiť neznámeho muža priamo do rieky Seina. Mladík ihneď zmizol pod hladinou. O deň neskôr našla polícia v tejto rieke ďalšieho muža v blízkosti mosta Pont Louis-Phillippe, ktorý mal spadnúť do vody v inej lokalite.
Prvú obeť vytiahla z vody riečna jednotka hasičského a záchranného zboru. Muž narodený v roku 1997 v africkej Rwande mal zomrieť napriek poskytnutiu prvej pomoci po prevoze do nemocnice. V tejto súvislosti začala polícia vyšetrovanie.
Druhý muž takisto neprežil ani po rýchlej intervencii záchranárov a nepodarilo sa ho oživiť. Miestne úrady začali aj v tomto prípade vyšetrovanie s cieľom objasniť okolnosti tragickej udalosti.
Oslavy, ktoré prilákali davy ľudí, vyvolali diskusiu o verejnom poriadku. Minister vnútra Laurent Nunez uviedol, že polícia zatkla v sobotu a v nedeľu viac ako 890 osôb, čo predstavuje nárast viac ako 45% oproti oslavám z vlaňajška, keď PSG získal trofej pre víťaza Ligy majstrov prvýkrát v histórii.