PS už stratilo náskok a Smer ho v PRIESKUME predbehol: Nápad na konzervatívny blok je zrejme fiaskom!

BRATISLAVA - Letné meranie preferencií strán ukázalo ďalšiu realitu, kam smeruje slovenská politická scéna. Aktuálnym lídrom spomedzi všetkých strán je práve vládny Smer-SD s len veľmi miernym náskokom. Progresívne Slovensko tento náskok stratilo a teraz je otázne kto a ako by zložil vládu. Svetlú budúcnosť respondenti neveštia ani konzervatívnemu bloku, ktorý by vo väčšine nepodporili.
Parlamentné voľby by podľa prieskumu agentúry SANEP pre TA3 v polovici júla vyhrala strana Smer so ziskom 19,6 percenta hlasov. Strana mierne klesla, a síce o 0,2 percentuálneho bodu. Na druhom mieste by skončilo Progresívne Slovensko so ziskom 18,1 percenta hlasov. Tí si zas pohorčili o 0,3 percentuálneho bodu. Tretie miesto už stabilne patrí hnutiu Republika. Teraz by získali 11,6 percenta hlasov.
Zotrvanie v parlamente by zaznamenalo aj štvrté Hnutie Slovensko s 8,2 percentami. Rovnako tak aj Sloboda a Solidarita so 7,7 percentami. Hlas-SD by bol so 7,6 percentami v tesnom závese. Svoj politický príbeh by v parlamente naďalej písalo aj Kresťanskodemokratické hnutie so 6,3 percentami hlasov a poslednými účastníkmi v pléne by boli 5,6-percentní Demokrati.
Pred bránami parlamentu by skončila 4,6-percentná Aliancia, 4,5-percentná Slovenská národná strana a 3,8-percentná Sme rodina.
Konzervatívny blok odsúdený na neúspech?
Prieskum však odhalil odpoveď aj na podporu možného konzervatívneho bloku. Ide o strany s konzervatívnym pohľadom na politické dianie, ktoré by sa v rámci zisku vyššieho počtu percent mohli spojiť do jedného volebného subjektu. Predpokladá sa, že by išlo o Hnutie Slovensko, KDH, Za ľudí, Kresťanská únia, Aliancia a možno aj ďalšie strany.
Tu však ľudia vyslovili pomerne jasný verdikt. Takýto blok by podporovalo 33,7 percenta opýtaných, zatiaľ čo takmer rovných 50 by ho skôr alebo určite nepodporovalo.