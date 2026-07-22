Predstavujeme smart náramok CIRQA: Fitness náramok bez displeja na sledovanie zdravia od Garmin

S dizajnom bez rušivých prvkov poskytuje komplexné 24-hodinové sledovanie zdravia a aktivity – bez predplatného
Spoločnosť Garmin (NYSE: GRMN) dnes predstavila Smart náramok CIRQA™, svoj prvý smart náramok bez displeja, ktorý sleduje pokročilé funkcie fitness a wellness – a to všetko bez potreby predplatného. Tento smart náramok je navrhnutý tak, aby pomáhal používateľom zlepšovať životný štýl bez toho, aby si vyžadoval všetku ich pozornosť. Vydrží na jedno nabitie až 10 dní a poskytuje nepretržité sledovanie zdravia a fitness s údajmi, ku ktorým môžu používatelia okamžite pristupovať prostredníctvom aplikácie Garmin Connect™.
„Smart náramok CIRQA sme vytvorili pre tých, ktorí majú vášeň pre zdravie a aktívny životný štýl. Vďaka nenápadnému dizajnu a spoľahlivým nástrojom na sledovanie zdravia a fitness, ktoré sú pre Garmin typické, tento smart náramok dopĺňa našu ponuku obľúbených smart hodiniek a wellness monitorov a umožňuje používateľom počas dňa plynulo prechádzať medzi zariadeniami Garmin. Navyše, keďže nevyžaduje žiadne predplatné, náramok CIRQA pomáha udržať si prehľad o cieľoch v oblasti zdravia a fitness – a je aj dômyselným darčekom pre tých, ktorí chcú to isté.“
— Susan Lyman, viceprezidentka spoločnosti Garmin pre spotrebiteľský predaj a marketing
Pohodlný a diskrétny
- Nenápadný dizajn pomáha minimalizovať rušivé prvky počas bežných dní, či spánku a neustále sleduje dôležité ukazovatele zdravia a výkonnosti.
- Automaticky rozpoznáva a zaznamenáva rôzne druhy aktivít, a to aj bez displeja. Aktivity si možno následne pozrieť a upraviť v aplikácii Garmin Connect, a keďže používatelia svoje aktivity potvrdzujú alebo upravujú, náramok sa postupne prispôsobí tak, aby ich v budúcnosti presnejšie rozpoznával.
- Textilný remienok poskytuje maximálne pohodlie pri celodennom nosení a je dostupný vo veselých aj neutrálnych farbách napríklad Mauve, French Gray, Captain Blue a Black.
- Dá sa nosiť okolo zápästia alebo na ramene (potrebné samostatné príslušenstvo) podľa aktivity alebo preferencií pri spánku.
Sledovanie zdravia
Pri nosení vo dne aj v noci pomáha smart náramok CIRQA poskytnúť komplexnejší prehľad o celkovom zdraví1. Používatelia môžu sledovať ukazovatele ako svoju srdcovú frekvenciu, energiu Body Battery™ , saturáciu krvi kyslíkom Pulse Ox2, stres, teplotu pokožky a ďalšie údaje, ktoré si môžu okamžite pozrieť v aplikácii Garmin Connect. Ženy môžu tiež sledovať menštruačný cyklus a tehotenstvo, získať presnejšie predpovede menštruácie a odhady ovulácie na základe sledovania teploty pokožky počas spánku3 a synchronizovať svoje údaje s aplikáciou na antikoncepciu Natural Cyclesº 4 (vyžaduje sa predplatné Natural Cycles).
Smart náramok CIRQA je pohodlný a bez kompromisov – pomáha používateľom kvalitnejšie spať a lepšie pochopiť, ako dobre zregenerovali. Tento smart náramok poskytuje komplexné údaje o spánku vrátane podrobného rozdelenia fáz spánku, skóre spánku, odporúčaní na optimálnu dĺžku spánku, variability srdcovej frekvencie, či dychovej frekvencie.
Sledovanie fitness
Okrem sledovania denných krokov, spálených kalórií a ďalších údajov ponúka náramok CIRQA obľúbené fitness funkcie, ktoré pomáhajú používateľom vyťažiť z tréningov maximum.
- Manuálne sledovanie aktivít: Sledujte viac ako 80 rôznych aktivít vrátane behu, chôdze, jogy a ďalších alebo si jednoduchým stlačením jediného bočného tlačidla vyberte obľúbenú aktivitu
- Pokročilé tréningové metriky: Vylaďte svoj výkon pomocou funkcií, ako je Pripravenosť na tréning, vďaka ktorej zistíte, či je vhodný deň na intenzívny tréning alebo skôr na odpočinok, a sledujte pokrok pomocou stavu HRV, VO2 max a Tréningového stavu, aby ste získali prehľad o efektivite tréningu.
- Prínos tréningu a čas na regeneráciu: Lepšie pochopte, ako každý tréning ovplyvňuje telo a koľko času potrebujete na regeneráciu.
- Pripojené GPS: Pripojte sa ku kompatibilnému telefónu iPhone® alebo Android™ a využite GPS smartfónu na presné sledovanie vašich prechádzok, jázd na bicykli či behov.
- Zdieľanie polohy LiveTrack: Umožnite priateľom a rodine sledovať vás v reálnom čase pomocou smartfónu a aplikácie Garmin Connect.
Smart náramok CIRQA už čoskoro dostupný na garmin.sk za 199,99 €.
Produkty Garmin, navrhnuté pre život vonku, priniesli revolúciu na trhoch letectva, automobilového priemyslu, fitness, lodnej dopravy a outdoorových aktivít. Garmin sa venuje tomu, aby ľuďom pomáhal čo najlepšie využiť čas venovaný ich vášňam, a verí, že každý deň prináša príležitosť inovovať a šancu prekonať včerajšok. Navštívte náš blog alebo sa s nami spojte na sociálnych sieťach ako @garmin_sk a Garmin Slovensko.
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