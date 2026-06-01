Európska metropola zmenila oslavy na armagedon: Ľudia utekali, ulice mesta pripomínali BOJOVÚ zónu, ostala spúšť!

PARÍŽ - Oslavy historického triumfu futbalistov Paríž Saint-Germain (PSG) vo finále Ligy majstrov prerástli vo francúzskej metropole do násilností. Po sobotňajšom víťazstve parížskeho klubu musela polícia zasahovať proti davom fanúšikov, pričom len v Paríži zadržala stovky ľudí. Sociálnu sieť X medzitým zaplavili desiatky videí zachytávajúcich nepokoje, stretávky s políciou aj ničenie majetku v uliciach mesta.
Francúzske úrady nasadili na bezpečnostné opatrenia približne 22-tisíc policajtov po celej krajine, z toho 8-tisíc priamo v Paríži. Dôvodom boli obavy z opakovania výtržností, ktoré sprevádzali oslavy PSG už v minulosti.
Podľa francúzskeho ministerstva vnútra polícia po celej krajine zadržala 416 osôb, z toho 283 priamo v Paríži. Zatiaľ nie je jasné, koľko z nich zostane vo väzbe a bude čeliť ďalšiemu vyšetrovaniu. Prvý ranný záber z víkendových osláv odhalil krutú realitu.
Minister vnútra Laurent Nunez označil správanie výtržníkov za „absolútne neprijateľné“. Pri nepokojoch utrpelo zranenia sedem policajtov. Poškodených bolo najmenej šesť vozidiel a dva podniky. Ľudia zapaľovali svetlice a bežali po uliciach vo vybičovanej atmosfére.
Fanúšikovia zablokovali dopravu
Po víťazstve PSG vyšli do ulíc tisíce ľudí. Na slávnu triedu Champs-Élysées sa podľa polície zhromaždilo približne 20-tisíc fanúšikov. Skupina priaznivcov navyše vnikla na parížsky diaľničný okruh Périphérique, kde na určitý čas zastavila dopravu a odpaľovala svetlice.
Úrady preventívne zastavili prevádzku niektorých električkových liniek, uzavreli viaceré stanice metra a obmedzili autobusovú dopravu. Obchodníci si ešte pred zápasom zabezpečili výklady drevenými doskami, aby predišli škodám podobným tým z minulého roka.
Niektorí zašli až tak ďaleko, že spustili veľký ohňostrojový "guľomet". Ich vyčíňanie musela zaraziť bezpečnostná zložka štátu silným prúdom vody.
Polícia počas večera zaistila približne dve desiatky svetlíc a okolo stovky kusov pyrotechniky. Pri Champs-Élysées bol zničený autobusový prístrešok. Ľudia z ulíc vo veľkom utekali a vodiči áut zaraďovali spiatočky.
Napätie aj pri štadióne PSG
K incidentom dochádzalo aj v okolí štadióna Parc des Princes, kde zápas sledovali desaťtisíce fanúšikov na veľkoplošných obrazovkách. Mimo areálu sa podľa polície pohybovalo ďalších 4 až 5-tisíc ľudí, pričom niektorí hádzali na zasahujúcich policajtov rôzne predmety.
Približne 150 osôb sa pokúsilo násilím dostať do areálu cez jednu z brán, polícia ich však vytlačila späť. Ďalší výtržníci sa snažili postaviť barikádu z prenajatých bicyklov. Až ráno sa dalo pozerať na celú "spúšť", ktorú oslavujúci ľudia po sebe zanechali. Je nutné povedať, že aj po nedávnych voľbách v Maďarsku nastali na uliciach búrlivé oslavy, no zďaleka po nich nezostal taký neporiadok, ako v Paríži po tejto športovej udalosti.
Podľa reportéra agentúry AFP pre France24.com vypukli v okolí štadióna stretávky medzi fanúšikmi a políciou. Keď smerom k policajtom letela pyrotechnika, bezpečnostné zložky odpovedali použitím slzotvorného plynu.
Videá nepokojov zaplavili sociálnu sieť X
Krátko po skončení zápasu sa na sociálnej sieti X začalo hromadiť množstvo videí z ulíc Paríža. Zábery zachytávajú davy fanúšikov, odpaľovanie pyrotechniky, zásahy polície, poškodzovanie majetku a vozidiel verejnej dopravy. Chaotické scény v okolí Champs-Élysées či štadióna Parc des Princes. Viaceré videá sa rýchlo stali virálnymi a vyvolali diskusiu o bezpečnosti počas veľkých športových osláv vo francúzskej metropole.
V niektorých prípadoch dávku vášne športových fanúšikov na vlastnú kožu okúsili aj zamestnanci verejnej dopravy, pričom viacerí občania začali kopancami s rozbehom "rozoberať" karosériu električky, ktorá musela zastaviť.