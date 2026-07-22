Zabudnutý poklad z minulosti Mariky Gombitovej: Nežná FOTO z roku 1977 ukázala jej prvú lásku

BRATISLAVA - Patrí medzi najväčšie legendy slovenskej hudby, no kedysi bola mladou dievčinou na začiatku svojej cesty. Nežná fotografia Mariky Gombitovej z roku 1977 zachytáva speváčku po boku muža menom Rudi – jej prvej veľkej lásky. Vzácny záber z minulosti ukazuje Mariku v období, keď ešte len začínala písať svoj veľký životný príbeh.
Marika Gombitová patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej hudby. Jej nezameniteľný hlas, množstvo hitov a životný príbeh poznajú celé generácie. Ešte predtým, ako sa z nej stala spevácka legenda, však bola mladou ženou, ktorá prežívala svoje prvé lásky a postupne si budovala svoju kariéru.
Práve do tohto obdobia sa vracia fotografia z roku 1977, na ktorej je Marika zachytená po boku muža menom Rudi. Malo ísť o jej prvú veľkú lásku, ktorá patrila k dôležitej kapitole jej života v čase, keď bola ešte na začiatku svojej hudobnej cesty. Na zábere vidieť mladú Mariku, ktorá ešte len začínala písať svoj veľký príbeh. V tom období sa jej meno začínalo čoraz viac spájať s hudbou a nikto ešte netušil, akou ikonou sa o niekoľko rokov stane.
Rudi mal byť mužom, ktorý stál po jej boku v období, keď okrem profesionálnych úspechov prežívala aj prvé veľké city. Bol od nej približne o desať rokov starší a ich vzťah patril medzi dôležité momenty jej mladosti. Ich láska však napokon nemala pokračovanie. Podľa dostupných informácií mal Rudi túžiť po spoločnom živote v zahraničí, no Marika sa nechcela vzdať svojej hudobnej cesty ani kapely. Práve rozhodnutie zostať pri hudbe malo byť dôvodom, pre ktorý sa ich cesty rozišli. Speváčka v tom čase stála pred voľbou medzi osobným životom a kariérou, ktorá sa jej postupne rozbiehala. Napokon si vybrala hudbu a rozhodnutie, ktoré urobila, jej otvorilo cestu k veľkej kariére.
Fotografia z roku 1977 tak zachytáva nielen mladú Mariku po boku prvej lásky, ale aj obdobie, keď sa formovali jej životné rozhodnutia. Usmieva sa na nej žena, ktorá ešte netušila, aké veľké miesto bude raz mať v srdciach poslucháčov. O niekoľko rokov neskôr sa z Mariky Gombitovej stala jedna z najobľúbenejších slovenských interpretiek. Jej piesne prežili desaťročia a dodnes patria medzi skladby, ktoré poznajú celé generácie. Starý záber tak dnes pripomína nielen začiatky jej kariéry, ale aj osobný príbeh ženy, ktorá musela urobiť rozhodnutia ovplyvňujúce celý jej ďalší život.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%