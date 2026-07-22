Chemický poplach pri Prievidzi: Z kamióna unikal jedovatý chlór! Na mieste zasahovali hasiči

NITRIANSKE PRAVNO - Hasiči v utorok (21. 7.) večer zasahovali pri úniku chlóru z nádrží uskladnených v návese kamióna vo Vyšehradnom, časti obce Nitrianske Pravno v okrese Prievidza. Únik sa im podarilo zastaviť, informovala hasičská jednotka obce Nedožery-Brezany (okres Prievidza) v stredu na sociálnej sieti.
Na mieste zasahovali okrem hasičov z Nedožier-Brezian aj príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) z Prievidze, polícia a obecní hasiči z Nitrianskeho Pravna, ktorým následne prišli pomôcť jednotky z OR HaZZ v Trenčíne a závodného hasičského útvaru Fortischem.
Chlór unikal z prepravovaných nádrží o objeme tisíc litrov, ktoré boli uskladnené v návese vozidla. „Veliteľ zásahu vymedzil pásmo priameho ohrozenia, ktoré bolo ohraničené deflektormi zabraňujúcimi ďalšiemu úniku. Následne hasiči zriadili dekontaminačné stanovisko a jednotky vybavené protichemickými oblekmi a autonómnymi dýchacími prístrojmi spoločne vstupovali do zóny na presnú lokalizáciu poškodenej nádoby,“ opísali hasiči z Nedožier-Brezian.
Doplnili, že po odvetraní návesu a určení nádoby, z ktorej látka unikala, príslušníci zastavili únik. Následne boli všetci príslušníci a použitý materiál dekontaminovaný, šoféra kamiónu poučili o ďalšom postupe. Pre poruchu nákladného vozidla zostala cesta II/519 vo Vyšehradnom neprejazdná v oboch smeroch, informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti. Úsek sa podarilo sprejazdniť približne polhodinu pred polnocou.