Karta sa obrátila: Ceny masla a mlieka PADAJÚ, výrobcovia sú napriek tomu ZÚFALÍ, sme v existenčnom ohrození!

BRATISLAVA - Na európskom trhu nastáva nebývalý paradox. Kým v Česku už obchodné reťazce lákajú zákazníkov na akcie, v ktorých je liter trvanlivého mlieka už neuveriteľne lacnejší ako samotná balená voda, podobný vývoj podľa Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ) sledujeme aj na Slovensku. Hoci spotrebitelia z mimoriadne nízkych cien profitujú, mliekari varujú, že za zdanlivo výhodnými nákupmi sa skrýva vážny problém, ktorý môže ohroziť celý sektor.
Na až absurdnú cenovú situáciu v Česku v uplynulých dňoch upozornil napríklad portál novinky.cz. Vysoká produkcia mlieka spôsobila to, že ceny produktov padajú prudko nadol. Ceny balenej vody predbehli cenu mlieka.
Na to, či sa niečo podobné odohráva aj u nás odpovedal pre Topky Slovenský mliekarenský zväz. Ten potvrdil, že obdobný vývoj prebieha prakticky v celej Európskej únii vrátane nás.
Generálna sekretárka Slovenského mliekarenského zväzu Zuzana Nouzovská vysvetľuje, že hlavnou príčinou je výrazný nárast produkcie surového kravského mlieka.
Na Slovensku výroba prudko vzrástla
Podľa jej slov sa produkcia mlieka v Európskej únii medziročne zvýšila približne o štyri percentá. Rovnaký rast zaznamenala Česká republika, v Nemecku dosiahol sedem percent. Slovensko však patrí medzi krajiny s ešte výraznejším nárastom.
"Obdobná situácia na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, ako je v Českej republike, je v podstate v celej EÚ, vrátane Slovenska. Priamou príčinou je podstatne vyššia výroba surového kravského mlieka, ako v predchádzajúcich rokoch. V rámci EÚ je to o 4 percentá viac, obdobne aj v Českej republike 4 percentá, v Nemecku je to o 7 percent. Na Slovensku je produkcia za prvý polroku 2026 o 8 percent vyššia, ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka, pri porovnaní máj 2026/máj 2026 dokonca o 12 percent," uviedla pre Topky Nouzovská.
Práve nadprodukcia podľa nej vytvára silný tlak na ceny, ktorý následne využívajú obchodné reťazce vo vzájomnom konkurenčnom boji.
Vyhráva zákazník v obchode, no mliekarne vraj prerábajú a musia predávať so stratou
Podľa Slovenského mliekarenského zväzu je súčasná situácia výhodná najmä pre zákazníkov. Mliekarne však upozorňujú, že za nízkymi cenami sa skrývajú rastúce ekonomické problémy výrobcov. "Z tejto náročnej trhovej situácie profituje jednoznačne spotrebiteľ, lákaný na mimoriadne nízke ceny základných mliečnych výrobkov, ako je konzumné mlieko a maslo. Obchodné reťazce zneužívajú vysoké prebytky na zostrenie konkurenčného boja tak medzi mliekarňami, ako aj medzi európskymi krajinami," upozorňuje Nouzovská.
"Hoci nákupné ceny surového mlieka od farmárov v posledných mesiacoch klesli, náklady na energiu, balenie a ľudskú prácu pre mliekarenské podniky zostávajú vysoké a v niektorých prípadoch dokonca naďalej rastú. Výsledkom je výrazné otvorenie nožníc. Spracovatelia sú preto nútení predávať niektoré produkty so stratou, často len preto, aby vôbec zostali v obchodoch," doplnila.
Mliekari pred existenčnou krízou?
Slovenský mliekarenský zväz upozorňuje, že ak sa situácia nezmení, dôsledky môžu byť veľmi vážne. "Musíme konštatovať, že tento nerovnovážny stav ohrozuje celý sektor produkcie mlieka, ale primárne sú ekonomicky ohrozené práve mliekarne, pretože nemôžu dlhodobo predávať mliečne výrobky pod výrobné ceny a s kompenzáciou od štátu alebo od EÚ nemôžu počítať," skonštatovala Nouzovská.
Problém už riešia aj na európskej úrovni. Zástupcovia mliekarenských podnikov sa minulý týždeň stretli s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo Christophom Hansenom. Podľa Slovenského mliekarenského zväzu komisár uznal oprávnenosť ich výhrad a potvrdil, že Európska komisia pripravuje kroky smerujúce k aktualizácii smernice o nekalých obchodných praktikách.
Podľa Nouzovskej budú najbližšie mesiace rozhodujúce. Začiatkom jesene sa ukáže, či sa trh stabilizuje a ceny sa začnú postupne zotavovať, alebo sa európske mliekarstvo vrátane slovenského dostane do ešte hlbšej existenčnej krízy.