Desivé varovanie ministra: Rusko môže rozšíriť vojnu do Európy! Ohrozené sú štyri krajiny

VILNIUS - Vojna na Ukrajine by sa v budúcnosti nemusela obmedziť len na jej územie. Litovský minister obrany varoval, že Kremeľ môže hľadať novú eskaláciu konfliktu a najzraniteľnejšími cieľmi sú podľa neho štyri krajiny na východnom krídle NATO.
Putin podľa ministra potrebuje novú eskaláciu
Litovský minister obrany Robertas Kaunas v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu LRT uviedol, že Rusko čelí čoraz väčším problémom vo vojne proti Ukrajine. Boje sa podľa neho nevyvíjajú podľa predstáv Kremľa, ruské územie zasahujú ukrajinské dronové útoky a krajina zápasí aj s nedostatkom pohonných hmôt. O rozhovore informovala litovská televízia LRT.
„Kremeľ, Vladimir Putin, potrebuje novú eskaláciu, nejaké nové víťazstvo. V tomto prípade sú najbližším cieľom pobaltské štáty a Poľsko,“ povedal minister.
Podľa neho sa v ruskej spoločnosti čoraz častejšie objavujú otázky, prečo vojna nepriniesla sľubované výsledky a prečo sa boje čoraz viac dotýkajú aj samotného Ruska.
Varovania prichádzajú aj z ďalších krajín
Kaunasovo vyjadrenie nie je ojedinelé. V uplynulých dňoch podobné obavy vyslovili aj predstavitelia Litvy, Lotyšska a Poľska.
Litovský prezident Gitanas Nausėda uviedol, že spravodajské služby pracujú s informáciami o možných obmedzených útokoch alebo sabotážach namierených proti kritickej infraštruktúre v pobaltských štátoch alebo v Poľsku. Lotyšský prezident Edgars Rinkēvičs zase upozornil, že Rusko môže skúšať odhodlanie Severoatlantickej aliancie prostredníctvom provokácií na jej východnom krídle.
Poľské úrady zároveň informovali o zvýšenej aktivite ruských prieskumných lietadiel a prijali dodatočné opatrenia na ochranu strategických objektov.
Moskva obvinenia odmieta
Kremeľ varovania pobaltských krajín odmieta. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov označil tieto tvrdenia za snahu ospravedlniť ďalšie posilňovanie vojenskej prítomnosti NATO vo východnej Európe.
Obavy z možného rozšírenia konfliktu však zaznievajú aj z ďalších európskych krajín. Podľa viacerých bezpečnostných analytikov sa Rusko môže v prípade neúspechov na Ukrajine pokúsiť o obmedzené provokácie voči členským štátom NATO, aby preverilo jednotu aliancie. Podobné hodnotenia v uplynulých týždňoch zverejnili aj medzinárodné médiá a bezpečnostní experti.