Totálne zmenená kráska z Markízy: FOTO ako vystrihnuté z časopisu pre dospelých!

BRATISLAVA - Virgínia Burberníková sa od svojho účinkovania v prvej sérii Ruže pre nevestu zmenila na nepoznanie. Na svojej postave dlhodobo pracuje a výsledky sú viac než viditeľné. Najnovšie sa pochválila provokatívnou fotografiou v miniatúrnych plavkách, ktoré odhalili takmer všetko.
Virgínia Burberníková sa do povedomia televíznych divákov dostala v prvej sérii reality šou Ruža pre nevestu, kde zaujala svojím atraktívnym vzhľadom. Málokto však vie, že ešte pred účinkovaním v romantickej šou sa pokúšala preraziť vo svete hudby a svoje šťastie skúšala v speváckej súťaži SuperStar.
Už počas pobytu vo vile bolo zrejmé, že šport a starostlivosť o postavu patria medzi jej priority. Od skončenia šou však prešla výraznou premenou. Na svojej postave intenzívne pracovala, naberala svalovú hmotu a dnes pôsobí oveľa ženskejšie a sebavedomejšie. Jej silueta sa priblížila trendu, ktorý je dlhodobo populárny najmä v Spojených štátoch. Mnohé influencerky a celebrity totiž uprednostňujú výrazné ženské krivky – úzky pás, plnšie boky a dominantné pozadie, čo preslávili Kardashianky.
Najnovšie zverejnila záber, na ktorom je takmer na nespoznanie. Pred objektív sa postavila v odvážnych dvojdielnych plavkách s minimalistickým strihom, ktoré odhaľujú veľkú časť dekoltu a zvýrazňujú jej vypracovanú postavu. Bývalá účastníčka šou dnes vyzerá úplne inak než v čase, keď bojovala o srdce ženícha.