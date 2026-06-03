KDH volá Kaliňáka do parlamentu: Mal by sa prísť zodpovedať za prešovskú nemocnicu

BRATISLAVA - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) by sa mal prísť zodpovedať parlamentu za pochybenia pri stavbe vojenskej nemocnice v Prešove. Je to jeho povinnosť. Mal by zároveň presvedčiť svojich koaličných kolegov, aby mimoriadnu schôdzu, kde ho chce opozícia odvolávať, otvorili. Na tlačovej konferencii to v stredu vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Stachura (KDH). Poslanci Smeru-SD už predtým vyhlásili, že otvorenie schôdze nepodporia.
„My sme pripravení s ním na túto tému diskutovať. Predložili sme 12 bodov, kde jasne hovoríme, čo sú dôvody na jeho odvolanie,“ poukázal Stachura a menoval najmä netransparentnosť, nekvalitu a neefektivitu pri stavbe nemocnice. Predstavitelia kresťanských demokratov zároveň poukázali, že novú nemocnicu v Prešove Slovensko potrebuje.
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Kaliňák koncom apríla oznámil, že rezort obrany pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Dôvodom bola kontrola kvality vyhotovenia prác na nosných prvkoch stavby. Rezort obrany vlani uzavrel zmluvu na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Zhotoviteľom bola skupina dodávateľov, ktorú zastupovala spoločnosť Bekor. Kaliňák avizoval odstúpenie od zmluvy na základe výsledkov kontroly. Obstarávateľ uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie prešovskej nemocnice so spoločnosťou In Vest a štyrmi subdodávateľmi. Zároveň na dokončenie prešovskej nemocnice bola vypísaná nová súťaž.
Minister kritiku stavby dlhodobo odmieta. V pondelok (1. 6.) napríklad vyhlásil, že náklady na stavbu sú naďalej pod úrovňou trhových cien. Deklaroval pripravenosť realizovať pravidelné stretnutia s novinármi a poslancami parlamentu zamerané na priebeh prác. Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom 1009 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. Projekt je realizovaný ako strategická investícia.