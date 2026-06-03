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Zelenskyj pod paľbou kritiky z Poľska: Spor o UPA vyvolal napätie medzi spojencami

Radoslaw Sikorski a Volodymyr Zelenskyj
Radoslaw Sikorski a Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: TASR/Slavomír Gregorík, SITA/AP Photo/Michael Probst)
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TASR

VARŠAVA - Poľsko očakáva, že Ukrajina prehodnotí rozhodnutie udeliť jednej zo svojich jednotiek ozbrojených síl čestný názov „Hrdinovia UPA“. Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v utorok vyhlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v tejto veci urobil chybu a Poľsko má právo byť rozčarované. Informuje o tom agentúra PAP.

Sikorski uviedol, že pre Ukrajincov je Ukrajinská povstalecká armáda (UPA) spojená najmä s odporom proti sovietskemu režimu, zatiaľ čo v Poľsku vyvoláva spomienky na volynský masaker. V rokoch 1943-1944 počas neho podľa historikov zavraždili príslušníci UPA a Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) približne 50 až 60-tisíc Poliakov.

Snaha o zmier

Minister dodal, že medzi oboma stranami prebiehajú zákulisné rokovania a vyjadril nádej, že Kyjev nájde spôsob, ako svoje rozhodnutie korigovať. Zároveň upozornil, že spor nesmie oslabiť poľsko-ukrajinské vzťahy v prospech ruskej propagandy.

Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz oznámil, že sa o tejto záležitosti bude v najbližších dňoch rozprávať s ukrajinským ministrom obrany. Podľa neho rozhodnutie vyvoláva silné emócie a môže negatívne ovplyvniť budúce vzťahy medzi krajinami. Pripomenul, že Poľsko už odovzdalo ukrajinskej strane diplomatickú nótu.

Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí po stretnutí štátneho tajomníka Olexandra Myščenka s poľským chargé d’affaires Piotrom Lukasiewiczom uviedlo, že strany si vymenili názory na otázky historickej pamäti. Obe strany sa zároveň zhodli na potrebe pokračovať v spoločnom skúmaní citlivých historických tém a na spolupráci pri pátracích a exhumačných prácach v oblasti Volyne.

Kritika z Poľska

Kritiku rozhodnutia Zelenského vyjadrili aj poľský premiér Donald Tusk a prezident Karol Nawrocki. Tusk označil krok za znepokojujúci z pohľadu bilaterálnych vzťahov a historickej citlivosti Poľska. Nawrocki navrhol zaradiť na rokovanie Kapituly Radu Bieleho orla otázku odobratia najvyššieho poľského štátneho vyznamenania, ktoré Zelenskyj získal v roku 2023.

Vyznamenanie od ukrajinského prezidenta už vrátil bývalý poľský veľvyslanec na Ukrajine Bartosz Cichocki. Rad za zásluhy II. triedy, ktorý mu Ukrajina udelila po začiatku ruskej invázie v roku 2022, vrátil na protest proti Zelenského rozhodnutiu.

Viac o téme: ChybaPoľskoUkrajinaRadoslaw SikorskiVolodymyr Zelenskyj
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