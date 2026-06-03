PRIESKUM Najvyššiu dôveru má Šimečka, na krk mu dýcha Gröhling s Uhríkom! TAKTO dopadol Fico či Danko

BRATISLAVA - Najdôveryhodnejším politickým lídrom na Slovensku je predseda PS Michal Šimečka, ktorému dôveruje 32 percent opýtaných. Tesne za ním nasleduje šéf SaS Branislav Gröhling s 31 percentami a na treťom mieste je Milan Uhrík z Republiky, ktorému vyjadrilo dôveru 30 percent oslovených.
Vyplýva to z priekumu NMS Market Research Slovakia. Ako uviedli, Šimečka dosahuje pomerne rovnomernú dôveryhodnosť naprieč generáciami, mierne silnejšie však oslovuje najmladšie ročníky – v rámci Generácie Z mu dôveruje 37 percent opýtaných. Výrazne dôveryhodnejší je pre vysokoškolsky vzdelaných, kde mu dôveruje takmer každý druhý a pre obyvateľov Bratislavského kraja, ktorí mu v prieskume prejavili dôveru v 43 percentách. V rovnakých skupinách obyvateľstva má vyššiu dôveryhodnosť v porovnaní s priemerom aj predseda SaS Branislav Gröhling.
Vekovo opačný profil má predseda Republiky Milan Uhrík, ktorému dôveru deklarujú najmä staršie ročníky – v skupine seniorov nad 65 rokov je to 43 percent, kým medzi Generáciou Z je to pätina.
Štvrtý v poradí je predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorému prejavilo dôveru 28 percent obyvateľstva. Milan Majerský, predseda KDH, získal od ľudí dôveru na úrovni 27 percent, no nadpriemernú dôveru má medzi staršími generáciami a ľuďmi so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním.
"Štvorica Šimečka, Gröhling, Uhrík a Majerský zároveň potvrdzujú svoju pozíciu v rebríčku dôveryhodnosti aj v prípade, ak do úvahy zoberieme aj podiel voličov, ktorí im prejavili nedôveru. Rozdiel medzi ľuďmi, ktorí im dôverujú a ktorí im nedôverujú, je u nich najnižší. Iná situácia je pri Igorovi Matovičovi, ktorý z pätice predsedov s najvyššou dôverou má zároveň aj najvyššiu nedôveru. Prejavilo mu ju 68 percent ľudí," uvádza agentúra.
Šéfovia vládnych strán zaostávajú
Predsedovia strán súčasnej vládnej koalície sa v rebríčku umiestňujú nižšie. Najvyššiu dôveru spomedzi nich dosahuje Robert Fico s 26 percentami, nasledovaný Matúšom Šutajom Eštokom s 23 percentami a Andrejom Dankom s 20 percentami. Všetci traja majú nadpriemernú dôveru u starších generácií a ľudí s nižším vzdelaním. „Pozoruhodný je prípad predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka, ktorému dôveru častejšie deklarujú voliči Smeru než jeho vlastní voliči,“ poznamenal Michal Mislovič z NMS.
Prieskum sa konal od 6. – 10. mája 2026 na vzorke 1 002 respondentov.