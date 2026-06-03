Petrohrad v plameňoch: Leteli k nemu desiatky dronov! Má tam vystúpiť Putin

PETROHRAD - Pri dronových útokoch na Petrohrad utrpelo dnes zranenie niekoľko ľudí, napísala agentúra TASS s odvolaním sa na ruské úrady, podľa ktorých bezpilotné lietadlá poškodili niekoľko objektov infraštruktúry. V druhom najväčšom ruskom meste dnes začína Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum (SPIEF), na ktorom má prehovoriť ruský prezident Vladimír Putin.
Drony nad Petrohradom
Alexander Drozdenko, gubernátor Leningradskej oblasti obklopujúci Petrohrad, skoro ráno informoval o niekoľkých zostrelených dronoch, ktorých bilanciu postupne zvýšil na 59. "Poškodených bolo niekoľko objektov. V súčasnosti sa likvidujú následky. Niekoľko ľudí bolo zranených. Obete na životoch nie sú," uviedol neskôr gubernátor Petrohradu Alexander Beglov, podľa ktorého ukrajinské ozbrojené sily zaútočili na infraštruktúrne objekty v troch petrohradských štvrtiach.
Na sociálnych sieťach sú zábery, ktoré ukazujú požiar a hustý čierny dym stúpajúci podľa všetkého z ropného terminálu v meste.
Fórum v tieni vojny
Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum, ktoré potrvá do 6. júna, je označované za ruský Davos. V Davose vo Švajčiarsku sa konajú výročné zasadnutia Svetového ekonomického fóra, ktoré patria najvýznamnejším udalostiam tohto typu. Známou akciou bývalo do ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 aj ekonomické fórum v Petrohrade, ktorého sa ale európski a americkí obchodní lídri prestali kvôli vojne zúčastniť.
Spojené štáty však budú mať tento rok v Petrohrade po rokoch svojho zástupcu, a to šéfa Komisie Spojených štátov pre krásne umenie (CFA) Rodneyho Mimsa Cooka. CFA je nezávislá agentúra federálnej vlády, ktorá napríklad schválila plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na výstavbu tanečnej sály v Bielom dome alebo návrh chystaného víťazného oblúka vo Washingtone.