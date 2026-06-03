Vražda študenta otriasla Britániou: Protesty prerástli do útokov na políciu

LONDÝN - Protestujúci v juhoanglickom meste Southampton na utorňajšom zhromaždení proti vražde študenta hádzali do policajtov kamene, fľaše, odpadkové koše a ďalšie predmety, informuje agentúra AFP. Dav smeroval k miestu činu a na bezpečnostné zložky zaútočil, keď mu zablokovali cestu.
Pobúrenie verejnosti vyvolali zábery z policajnej telovej kamery zachytávajúce umierajúceho 18-ročného študenta Henryho Nowaka, ktorého britská polícia po bodnutí 23-ročným sikhom Vickrumom Digwom spútala a následne na základe nepravdivého obvinenia označila za útočníka. Digwa policajtom klamal, keď tvrdil, že ho Nowak rasisticky urážal a že obeťou je on sám. Nowaka bolo na záberoch počuť, ako opakovane policajtom hovorí „nemôžem dýchať.“ Záznam vznikol vlani v decembri po nočnej zábave s členmi jeho futbalového tímu, keď ležal smrteľne zranený na dvore pred domom.
Vrah odsúdený na 21 rokov
Sudca v pondelok odsúdil Digwu na minimálne 21 rokov väzenia za to, že Nowaka usmrtil nožom s čepeľou dlhou 21 centimetrov. Zábery, ktoré boli prehrané aj počas procesu, ukazujú, že policajti prijali agresorovu verziu udalostí. Namiesto pomoci Nowaka najprv spútali, aj keď ich prosil a tvrdil, že bol pobodaný a nemôže dýchať. Jedného z policajtov je na videu počuť, ako sa študenta pýta: „Bodli vás? Kam?“ a následne dodáva: „Nemyslím si, kamarát.“ Po chvíli skolaboval a upadol do bezvedomia.
Prípadu sa chopili pravicoví radikáli na čele s kontroverzným aktivistom Tommym Robinsonom, ktorý vystúpil aj na zhromaždení v Southamptone, kde k vražde došlo. Tvrdil, že polícia zaobchádza s bielymi Britmi ako s „občanmi druhej kategórie“.
Premiér žiada vysvetlenie
Britský premiér Keir Starmer uviedol, že je potrebné objasniť otázku, „ako obvinenia z rasizmu ovplyvnili rozhodovanie“ policajtov. Počas utorka povedal aj to, že zábery z policajnej kamery boli „skutočne otrasné“ a že sa mu pri ich sledovaní „dvíhal žalúdok“, uviedla stanica BBC.
Predseda pravicovej strany Reform UK Nigel Farage vyzval na zmeny v politike diverzity v polícii. „Žijeme v dvojúrovňovej kultúre... kde práva a privilégiá bielych ľudí majú menšiu hodnotu než práva etnických menšín.“ Líderka opozičnej Konzervatívnej strany Kemi Badenochová obvinila Faragea z ďalšieho „rozdeľovania spoločnosti“, zároveň však kritizovala údajné „dvojúrovňové policajné postupy“, pri ktorých sa vraj pristupuje k etnickým menšinám miernejšie.
Rodina Digwu sa ospravedlnila najbližším Nowaka za zabitie a tiež za to, že sikhskej komunite poškodila „povesť“. Matka vraha má byť odsúdená za napomáhanie svojmu synovi, keď po vražde odniesla nôž späť do rodinného domu.