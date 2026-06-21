Albánsko nie je na predaj! Ľudia sa búria proti projektu spájanému s Trumpom

TIRANA - Tisíce ľudí v sobotu opäť protestovali v albánskej metropole Tirana proti výstavbe luxusného hotela v prírodnej rezervácii Vjosa-Narta, ktorý je spájaný s dcérou amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivankou a jej manželom Jaredom Kushnerom. Hoci úrady nezverejnili oficiálne čísla, podľa agentúry AFP išlo o najväčší protest za takmer tri týždne.
K vysokej účasti prispel aj príchod členov albánskej diaspóry. Demonštranti mávali albánskymi a americkými vlajkami a na sídlo úradu vlády premietli slogan „Albánsko nie je na predaj“. Protesty proti plánovanému projektu sa konajú každý večer od konca mája. Postupne prerástli do širšieho prejavu nespokojnosti s údajnou korupciou vo vláde a demonštranti teraz žiadajú aj odstúpenie premiéra Ediho Ramu.
Obviňujú vládu
Vládu obviňujú z nedostatku transparentnosti pri plánovaní projektov na pobreží Albánska. „Nie sme proti rozvoju krajiny, ale proti arogancii a netransparentnosti pri projektoch, ktoré ovplyvňujú naše životy,“ uviedla pre AFP študentka Prírodovedeckej fakulty Alma. Premiér Rama v sobotu na straníckom stretnutí zopakoval, že odstúpiť neplánuje. Tvrdí, že protesty sú živené najmä tým, že je do projektu zapojený Kushner. „Svet sa nezobudil pre Nartu, ale pre meno Kushner a Trumpov tieň,“ povedal.
Demonštrácie sa začali po tom, čo sa na pláži pri obci Zvërnec objavilo oplotenie z ostnatého drôtu a stavebné stroje. Následné potýčky medzi miestnymi obyvateľmi a súkromnou ochrankou vyvolali vlnu pobúrenia. Hotel, ako aj ďalší projekt na najväčšom albánskom ostrove Sazan, majú vzniknúť v blízkosti významného hniezdneho územia pre sťahovavé vtáky. „Oblasť Vjosa-Narta vrátane regiónu Zvërnec je jedným z najcennejších prírodných ekosystémov Albánska a jej význam siaha ďaleko za hranice krajiny,“ povedal na proteste biológ a vodný ekológ Olsi Nika.