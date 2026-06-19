Tragédia na dovolenke: Malý chlapec (†4) spadol do bazéna! Zasahovali všetky zložky, už mu nedokázali pomôcť

MÁLAGA - Rodina si chcela v južnom Španielsku užiť oddych pod slnkom. Namiesto vytúženej dovolenky ju však zasiahla tragédia. Len deň po príchode prišli rodičia o svojho štvorročného syna, ktorý spadol do bazéna pri rekreačnom dome.
K nešťastiu došlo v meste Periana v provincii Málaga. Britská rodina pricestovala do oblasti len deň pred tragickou udalosťou, ktorá sa skončila smrťou malého chlapca, informuje denník The Sun.
Poplach zaznel v skorých ranných hodinách. „O 8.30 hodine sme prijali tiesňové volanie o dieťati, ktoré spadlo do bazéna,“ povedal hovorca regionálneho koordinačného centra záchranných zložiek.
Úrady spočiatku informovali, že išlo o trojročné dieťa. Neskôr však spresnili, že chlapec mal štyri roky.
Záchranári bojovali o jeho život
Po prijatí oznámenia vyrazili na miesto všetky dostupné záchranné zložky. K rekreačnému domu smerovali policajti, zdravotníci aj vrtuľník leteckej záchrannej služby.
Záchranári sa po príchode pokúsili dieťa oživiť. Napriek ich úsiliu sa však chlapca zachrániť nepodarilo.
Lekári následne konštatovali jeho smrť priamo na mieste tragédie.
Vyšetrovanie pokračuje
Prípadom sa začala zaoberať španielska Civilná garda, ktorá preveruje všetky okolnosti nešťastia.
Doterajšie zistenia podľa vyšetrovateľov nenasvedčujú tomu, že by za smrťou dieťaťa stál trestný čin. Konečné odpovede by však mala priniesť až súdna pitva.
Server Andalucía Today uviedol, že podľa prvotných informácií všetko nasvedčuje tragickej nehode.
Mesto vyjadrilo rodine podporu
Smrť malého chlapca zasiahla aj miestnu komunitu. Samospráva v Periane vyjadrila pozostalým úprimnú sústrasť a tragédiu označila za mimoriadne bolestivú udalosť pre celé mesto.
Starostka spolu s jedným z miestnych poslancov rodinu osobne navštívili a ponúkli jej pomoc v najťažších chvíľach.
Podľa miestnych médií bol zosnulý chlapec jediným dieťaťom rodiny. Do oblasti prišli len deň pred tragédiou, ktorá ich dovolenku premenila na nočnú moru.
Podporu pozostalým poskytuje aj miestny kňaz, ktorý rodine pomáha vyrovnať sa s obrovskou stratou.