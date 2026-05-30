Sobota30. máj 2026, meniny má Ferdinand, zajtra Petrana, Petronela, Nela

Napätie medzi USA a Kubou rastie: Pri Guantáname sa odohralo nezvyčajné stretnutie

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Vysokopostavení americkí a kubánski vojenskí dôstojníci sa v piatok stretli pri areáli americkej námornej základne Guantánamo na Kube. Udialo sa tak v čase, keď americká vláda hrozí prevzatím moci na tomto karibskom ostrove. Informuje o tom agentúra Reuters.

Šéf Južného veliteľstva armády USA (SOUTHCOM) generál Francis Donovan sa v piatok stretol so zástupcom náčelníka kubánskeho generálneho štábu Robertom Legrom Sotolongom. „Krátko spolu diskutoval o otázkach operačnej bezpečnosti“, uviedol SOUTHCOM vo vyhlásení. Americký generál tiež zhodnotil bezpečnostnú situáciu na základni a s miestnymi veliteľmi hovoril o „bezpečnosti vojakov a ich rodín, ako aj o operačnej pripravenosti“. Ide o prvé stretnutím veliteľa SOUTHCOM-u s kubánskymi predstaviteľmi za ostatné roky a došlo k nemu v čase rastúcich obáv z vojenskej akcie USA voči Havane. Nadväzuje tiež na návštevu riaditeľa Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Johna Ratcliffa, ku ktorej došlo začiatkom mája.

Kuba v súčasnosti čelí americkej blokáde, ktorá spôsobuje nedostatok energetických surovín a výpadky dodávok elektriny. Ropné embargo vyhlásil po tom, čo USA odvliekli prezidenta Venezuely Nicolása Madura. Venezuela dodávala Kube zhruba polovicu ropy. Odvtedy do Havany priplával iba jeden ruský tanker. Washington týmto spôsobom zvyšuje tlak na Kubu, kde od roku 1959 vládne komunistický režim. Minulý týždeň tiež obžalovali bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra zo zostrelenia dvoch amerických civilných lietadiel v roku 1996. Narastajú preto obavy, že USA hľadajú zámienku na zvrhnutie vlády v Havane. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio Kubu deň po oznámení žaloby varoval, že USA sú odhodlané zmeniť komunistický systém na ostrove.

Viac o téme: USAKubaGuantánamoZákladňa
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Chceli dodať ropu na
Chceli dodať ropu na Kubu: Ruský tanker po dlhom čakaní v Atlantiku zmenil kurz
Zahraničné
Čínsky minister zahraničných vecí
Čína sa zaviazala: Bude podporovať Kubu v boji proti politike sily a šikanovaniu
Zahraničné
Raúl Castro
Pomáhali Kubáncom utiecť pred režimom: Po takmer 30 rokoch prišiel zlom, ktorý otriasol Kubou
Zaujímavosti
Šéfka diplomacie Európskej únie
Kuba ostro kritizuje šéfku diplomacie EÚ: Tvrdá reakcia na slová o kríze v krajine
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hráč BC Slovan Dávid Abrhám hodnotí prehru o 50 bodov a titul Levíc
Hráč BC Slovan Dávid Abrhám hodnotí prehru o 50 bodov a titul Levíc
Basketbal
Otvorenie folklórneho festivalu Trnavská brána
Otvorenie folklórneho festivalu Trnavská brána
Správy
V Košiciach sa zrazili teplovzdušné balóny
V Košiciach sa zrazili teplovzdušné balóny
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Čísla neklamú! PRIESKUM ukázal, ako sme spokojní so životnou úrovňou: Facka pre systém, voliči Smeru sú jediní, ktorí...
Domáce
AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE V Košiciach sa
AKTUÁLNE V Košiciach sa zrazili teplovzdušné balóny! VIDEO Núdzové pristátie pri nákupnom centre
Domáce
aktualizované VIDEO Na Liptove horel
VIDEO Na Liptove horel les: Plamene po sebe zanechali spúšť za 30-tisíc eur
Domáce
Pozor: V celom Trenčianskom kraji platí zákaz ohňa, hrozí zvýšené riziko požiarov v lesoch
Pozor: V celom Trenčianskom kraji platí zákaz ohňa, hrozí zvýšené riziko požiarov v lesoch
Trenčín

Zahraničné

Americký minister obrany Pete
Čína ani žiadna iná krajina by nemala byť v Tichomorí hegemónom, tvrdí Hegseth
Zahraničné
Ilustračné foto
Napätie medzi USA a Kubou rastie: Pri Guantáname sa odohralo nezvyčajné stretnutie
Zahraničné
Donald Trump
Trump uzavrie dohodu s Iránom len ak budú splnené jeho podmienky
Zahraničné
Migranti na ostrove Lesbos
Grécko už má toho dosť! Vláda plánuje sprísniť svoju migračnú politiku
Zahraničné

Prominenti

Dominika Cibulková
Po rozvode prišla ďalšia rana... Na Cibulkovú sa to valí zo všetkých strán: Jej biznis sa končí!
Domáci prominenti
Tieto telenovely pobláznili Slovensko:
Tieto telenovely pobláznili Slovensko: KVÍZ Viete uhádnuť ich názvy?
Domáci prominenti
Slovenský spevák šokoval po
Slovenský spevák šokoval po 36 rokoch: Rozvod a nová láska
Osobnosti
Let's Dance, Laura Arcolin
Stopka po Let’s Dance: Laura Arcolin priznala, čo sa deje s jej zdravím! Skončí s tancom?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nemáte radi osamelosť? Táto
Nemáte radi osamelosť? Táto AKTIVITA vás zbaví zlých pocitov a zaručene zdvihne náladu
Zaujímavosti
Čaká nás nebeské divadlo:
Čaká nás nebeské divadlo: Nenechajte si ujsť nedeľnú noc! Na oblohe sa objaví výnimočný úkaz
Zaujímavosti
Ranný nápoj, ktorý nakopne
Ranný nápoj, ktorý nakopne imunitu aj trávenie: Stačia 3 suroviny, ktoré máte určite doma
vysetrenie.sk
Na švédskej škole Kungsmadskolan
Študent vo Švédsku zaútočil na učiteľku najsmradľavejšou rybou sveta! S TAKÝMTO trestom nerátal
Zaujímavosti

Dobré správy

Redmi Pad 2 9.7:
Redmi Pad 2 9.7: Tablet do batohu, ktorý zvládne tvoj deň aj večerný Netflix
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Slováci vytvorili prípravok, ktorý si ženy zamilovali: Pozrite na tie výsledky!
feminity.sk
Ženy tomu úplne prepadli:
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk

Ekonomika

Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!
Slovnaftu došla trpezlivosť: Drsné slová na adresu politikov kvôli údajnému dlhu!
Slovnaftu došla trpezlivosť: Drsné slová na adresu politikov kvôli údajnému dlhu!
Trumpova tvár na novej 250-dolárovej bankovke? V USA riešia plán, ktorý by prepísal históriu! (foto)
Trumpova tvár na novej 250-dolárovej bankovke? V USA riešia plán, ktorý by prepísal históriu! (foto)

Šport

Juraj Slafkovský bojuje o zotrvanie v play-off: Online z piateho zápasu Carolina – Montreal
Juraj Slafkovský bojuje o zotrvanie v play-off: Online z piateho zápasu Carolina – Montreal
NHL
MS V HOKEJI 2026 Po zlatej Prahe prišiel tvrdý pád na zem: Posledné slová českého kouča Rulíka
MS V HOKEJI 2026 Po zlatej Prahe prišiel tvrdý pád na zem: Posledné slová českého kouča Rulíka
MS v hokeji
Návrat hokejovej veľmoci na scénu? Rusko uspelo s odvolaním proti zákazu štartu!
Návrat hokejovej veľmoci na scénu? Rusko uspelo s odvolaním proti zákazu štartu!
Reprezentácia
VIDEO Skvostný tenis a epický súboj generácií: Djokovič viedol 2:0 na sety, no v Paríži končí!
VIDEO Skvostný tenis a epický súboj generácií: Djokovič viedol 2:0 na sety, no v Paríži končí!
Roland Garros

Auto-moto

Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Predstavujeme
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Predstavujeme
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
Klasické testy
Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
Novinky

Kariéra a motivácia

Generácia Z mení pravidlá práce. Starší kolegovia tomu často nerozumejú a vzniká tichý konflikt na pracoviskách
Generácia Z mení pravidlá práce. Starší kolegovia tomu často nerozumejú a vzniká tichý konflikt na pracoviskách
Prostredie práce
Prečo ľudia odchádzajú z práce aj kvôli osvetleniu či hluku: Skrytí zabijaci produktivity
Prečo ľudia odchádzajú z práce aj kvôli osvetleniu či hluku: Skrytí zabijaci produktivity
Prostredie práce
Končíte školu? Sociálna a zdravotná poisťovňa radia absolventom, čo (ne)musia riešiť
Končíte školu? Sociálna a zdravotná poisťovňa radia absolventom, čo (ne)musia riešiť
Som študent
Hľadáte si prácu od rána do večera? Pozor na nový fenomén „doomjobbing“
Hľadáte si prácu od rána do večera? Pozor na nový fenomén „doomjobbing“
Hľadám prácu

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Šťavnaté jogurtové kuracie prsia - rýchly fit obed bez námahy
Šťavnaté jogurtové kuracie prsia - rýchly fit obed bez námahy
Kuracie prsia
Ako rýchlo očistiť cesnak bez lepkavých prstov
Ako rýchlo očistiť cesnak bez lepkavých prstov
Rady a tipy

Technológie

VIDEO: Rusi si mysleli, že 100 kilometrov od frontu sú v bezpečí. Potom priletel ukrajinský FPV dron
VIDEO: Rusi si mysleli, že 100 kilometrov od frontu sú v bezpečí. Potom priletel ukrajinský FPV dron
Armádne technológie
Vedci nechali AI agentov žiť celé týždne vo virtuálnom svete. Niektoré modely začali páchať zločiny a systém sa rozpadol
Vedci nechali AI agentov žiť celé týždne vo virtuálnom svete. Niektoré modely začali páchať zločiny a systém sa rozpadol
Umelá inteligencia
NASA zachytila v atmosfére Marsu jav, ktorý tam vedci nikdy predtým nevideli. Zwan Wolfov efekt ukázal, ako Slnko stláča červenú planétu
NASA zachytila v atmosfére Marsu jav, ktorý tam vedci nikdy predtým nevideli. Zwan Wolfov efekt ukázal, ako Slnko stláča červenú planétu
Vesmír
Vedci vytvorili takmer neviditeľné solárne články. Okná, autá aj okuliare by mohli vyrábať elektrinu bez toho, aby si si to všimol
Vedci vytvorili takmer neviditeľné solárne články. Okná, autá aj okuliare by mohli vyrábať elektrinu bez toho, aby si si to všimol
Technológie

Bývanie

Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Stavali na etapy, no nakoniec majú krásne bývanie. Rodina vo Veľkom Orvišti si užíva modernú pohodu vidieka
Stavali na etapy, no nakoniec majú krásne bývanie. Rodina vo Veľkom Orvišti si užíva modernú pohodu vidieka

Pre kutilov

Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Zelenina a ovocie
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Zelenina a ovocie
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jedna z najbohatších žien čaká šieste dieťa: Z chudobného detstva až na vrchol slávy, dieťa porodí miliardárovi
Zahraničné celebrity
Jedna z najbohatších žien čaká šieste dieťa: Z chudobného detstva až na vrchol slávy, dieťa porodí miliardárovi
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj prehovoril o desivom varovaní: Rusko má chystať ďalší masívny útok!
Ilustračné foto
Zahraničné
Panika v Európe: Rusko môže falšovať signál GPS nad jej územím! Civilná doprava je v ohrození
Ilustračné foto
Domáce
Čísla neklamú! PRIESKUM ukázal, ako sme spokojní so životnou úrovňou: Facka pre systém, voliči Smeru sú jediní, ktorí...
Zlé správy pre milovníkov
Zahraničné
Zlé správy pre milovníkov SEXU! Letné radovánky v ohrození, počty nakazených v Európe trhajú rekordy

Ďalšie zo Zoznamu