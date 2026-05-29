Spor o bezvízový režim: Lietadlá USA tak budú môcť zostať v Sofii len do konca júna

SOFIA - Bulharsko umožní americkým vojenským lietadlám zostať v tejto členskej krajine NATO len do konca júna, keďže Spojené štáty neschválili bezvízový systém pre návštevníkov z balkánskeho štátu, oznámil v piatok bulharský premiér Rumen Radev. Informuje správa agentúry AFP.
„Rozumiem zložitosti regulačných postupov a tomu, že si vyžadujú čas, ale máme aj svoje priority a postupy a nemôžeme kladne reagovať na žiadosť o dlhodobé zotrvanie lietadiel a tankov na letisku v Sofii,“ citovala Radeva agentúra BTA.
Premiér v priebehu mája hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a žiadal zrušenie víz pre bulharských občanov cestujúcich do USA. Radev trval na tom, že táto záležitosť by sa mala naliehavo posúdiť, no uviedol, že odpoveď Washingtonu nebola kladná. Bulharsko hostí americké lietadlá vo svojej metropole na základe dohody, ktorej platnosť sa skončila v máji. Podľa Radeva vláda v piatok prijme rozhodnutie, ktoré platnosť predĺži do konca júna, aby Spojené štáty ešte prehodnotili svoje rozhodnutie.