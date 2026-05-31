Obyvateľov prekvapili silné výbuchy, triasla sa zem: Na miesto dopadol meteor letiaci obrovskou rýchlosťou

WASHINGTON - Obyvateľov veľkej časti severovýchodu Spojených štátov prekvapili v sobotu dva výbuchy, ktoré podľa úradov spôsobil meteor. Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) potvrdil, že nešlo o umelý objekt ako satelit alebo vesmírny odpad. Informuje o tom agentúra AP.

Americká meteorická spoločnosť (AMS) uviedla, že objekt, ktorý vstúpil do atmosféry niekde na hranici štátov New Hampshire a Massachusetts severne od Bostonu, mal šírku takmer jeden meter.

Organizácia dostala desiatky správ od ľudí z oblasti od Delaware po Montreal, ktorí počuli dvojitú explóziu, cítili, ako sa trasie zem či budovy, alebo videli ohnivú guľu. Podľa AMS nie je pravdepodobné, že objekt dopadol na zem, a aj v takom prípade by spadol do oceánu.

Predstavitelia NASA uviedli, že vstúpil do atmosféry o 14.06 h miestneho času (20.06 h SELČ) a pohyboval sa rýchlosťou približne 120.700 kilometrov za hodinu. Pravdepodobne sa rozpadol asi 60 kilometrov nad zemou a podľa odhadov sa vtedy uvoľnila energia zodpovedajúca 300 tonám TNT, čo vysvetľuje zvuky výbuchov.

