Pondelok1. jún 2026, meniny má Žaneta, zajtra Oxana, Xénia

Obrovská tragédia vo fabrike: Po explózii zomreli štyria ľudia

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Edin Skoric via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

SOUL - Pri výbuchu vo fabrike obrannej spoločnosti Hanwha Aerospace v juhokórejskom meste Tedžon dnes zomreli štyria ľudia, napísala s odvolaním sa na hasičov a políciu agentúra Jonhap.

Výbuch sa v Tedžone, zhruba 135 kilometrov juhovýchodne od metropoly Soulu, stal pred 11.00 h miestneho času (4.00 h SELČ). Úrady najprv informovali o dvoch mŕtvych, dvoch popálených a troch nezvestných; o nich zatiaľ žiadne správy nie sú. Hasiči sa snažia uhasiť požiar na mieste.

Policajti i hasiči sa domnievajú, že výbuch nastal v prízemí fabriky, a plánujú vyšetriť presnú príčinu nešťastia až po uhasení požiaru.

Pri požiari v dvoch budovách továrne na automobilové dielce v Tedžone bolo 20. marca zranených najmenej 55 ľudí, z toho 24 vážne. Požiar vtedy hasilo vyše 500 hasičov.

Viac o téme: SoulTováreňVýbuchJužná Kórea
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUALIZOVANÉ Budovou otriasol mohutný výbuch!
Budovou otriasol mohutný výbuch! Hlásia najmenej 45 obetí a 70 zranených
Zahraničné
Ilustračné foto
Obyvateľov prekvapili silné výbuchy, triasla sa zem: Na miesto dopadol meteor letiaci obrovskou rýchlosťou
Zahraničné
Politici, šéf aliancie a
Politici, šéf aliancie a aj Ozbrojené sily SR bijú na poplach: Výbuchy dronov v NATO nesmieme tolerovať!
Domáce
V spoločnosti GKN Aerospace
Nebezpečná nádrž v Kalifornii: Podľa hasičov už nehrozí výbuch
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner SR V. Weiss st.: Zo zápasu s Maltou cítim vnútornú zodpovednosť
Tréner SR V. Weiss st.: Zo zápasu s Maltou cítim vnútornú zodpovednosť
Futbal
Tréner SR V. Weiss st. hovorí o lúčiacom sa Pekaríkovi
Tréner SR V. Weiss st. hovorí o lúčiacom sa Pekaríkovi
Futbal
Tréner SR V. Weiss st.: S Maltou budú v zostave traja nováčikovia, Duda bude kapitán
Tréner SR V. Weiss st.: S Maltou budú v zostave traja nováčikovia, Duda bude kapitán
Futbal

Domáce správy

V Chorvátsku nájdete mnoho
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
Domáce
Slováci sa v REBRÍČKU
Slováci sa v REBRÍČKU slobody prepadli: Demokracia slabne, varujú experti, vážne krívame v prípade právneho štátu!
Domáce
Veľké zhrnutie týždňa: Tento
Veľké zhrnutie týždňa: Tento KVÍZ preverí, ako dobre držíte krok s TOP udalosťami
Domáce
Pamätná izba Jozefa Gabčíka v Poluvsí: Pripomína hrdinstvo aj odkaz operácie Anthropoid
Pamätná izba Jozefa Gabčíka v Poluvsí: Pripomína hrdinstvo aj odkaz operácie Anthropoid
Žilina

Zahraničné

Tamás Sulyok
O polnoci vypršalo ultimátum pre demisiu maďarského prezidenta, ten odísť nechce
Zahraničné
V továrni na palivo
Obrovská tragédia vo fabrike: Po explózii zomreli štyria ľudia
Zahraničné
Tajná operácia USA v
Tajná operácia USA v Južnej Amerike: Desiatky útokov, najmenej 202 mŕtvych
Zahraničné
Sýrsky dočasný prezident Ahmad
Šaraa vyzval v telefonáte Trumpa, aby zrušil zvyšné sankcie voči Sýrii
Zahraničné

Prominenti

Medzi Ondríkom a Jackuliakom
Konflikt medzi hercami sa vyostril! Jackuliak v bolestiach: Ondrík mu zlomil ruku
Domáci prominenti
Tanečnica z Let's Dance
Tanečnica z Let's Dance v slzách: Lekári jej oznámili krutú správu, príde o všetky vlasy!
Domáci prominenti
Tajomstvo zabávača Karla Šípa:
Tajomstvo zabávača Karla Šípa: Nemanželská dcéra spáchala samovraždu! Taká mladá...
Osobnosti
FOTO Fight Night Challenge, Michaela
Bývalá farmárka Michaela šokuje formou: FOTO v plavkách rozpáli nejedného chlapa!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Polystyrén už nebude problém,
Polystyrén už nebude problém, ale surovina: Českí vedci prekvapili svet, nový materiál všetko mení
Zaujímavosti
FOTO Nová pomoc pri DEPRESII?
Nová pomoc pri DEPRESII? Japonsko skúša unikátnu terapiu, mnohých prekvapí
Zaujímavosti
Prečo
Prečo "jesť menej" často nefunguje: Vedci vysvetľujú najväčšiu chybu pri chudnutí
vysetrenie.sk
Šokujúci objav vedcov: Zistili,
Šokujúci objav vedcov: Zistili, kto mal sex na Zemi ako prvý! Nebol to Adam ani Eva
Zaujímavosti

Dobré správy

V Chorvátsku nájdete mnoho
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
Domáce
Zdroj: Getty Images
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
feminity.sk
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk

Ekonomika

Z detských hviezd sa stali miliardári: Tieto známe mená zarobili rozprávkové bohatstvo
Z detských hviezd sa stali miliardári: Tieto známe mená zarobili rozprávkové bohatstvo
Ferrari predstavilo prvé elektrické auto za viac než pol milióna eur. Internet sa mu vysmieva! (foto)
Ferrari predstavilo prvé elektrické auto za viac než pol milióna eur. Internet sa mu vysmieva! (foto)
Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)
Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)

Šport

MS V HOKEJI 2026 Prekliate Švajčiarsko aj v tohtoročnom finále: Fíni sa stávajú majstrami sveta!
MS V HOKEJI 2026 Prekliate Švajčiarsko aj v tohtoročnom finále: Fíni sa stávajú majstrami sveta!
MS v hokeji
MS V HOKEJI 2026 Fínska radosť po finálovom zápase: Je to neuveriteľné, prežívam obrovskú radosť
MS V HOKEJI 2026 Fínska radosť po finálovom zápase: Je to neuveriteľné, prežívam obrovskú radosť
MS v hokeji
MS V HOKEJI 2026 Skvelý Josi najužitočnejším hráčom: Je známy aj All Star tím
MS V HOKEJI 2026 Skvelý Josi najužitočnejším hráčom: Je známy aj All Star tím
MS v hokeji
Slovenská senzácia v Rabate! Zapletalová zničila svet a ovládla Diamantovú ligu
Slovenská senzácia v Rabate! Zapletalová zničila svet a ovládla Diamantovú ligu
Diamantová liga

Auto-moto

NDS upraví povrch vozovky na diaľničnom úseku D1 pri Martine
NDS upraví povrch vozovky na diaľničnom úseku D1 pri Martine
Doprava
Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Predstavujeme
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Predstavujeme
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Pracovný horoskop na jún: Kto dostane zaujímavú ponuku a koho čaká viac zodpovednosti?
Pracovný horoskop na jún: Kto dostane zaujímavú ponuku a koho čaká viac zodpovednosti?
KarieraInfo.sk
Letné brigády menia kariéru mladých: Kto si cez leto zarobí najviac a získa náskok pred ostatnými?
Letné brigády menia kariéru mladých: Kto si cez leto zarobí najviac a získa náskok pred ostatnými?
Rady, tipy a triky
Tieto brigády zarábajú viac než bežný full-time: Kde si dnes môžete privyrobiť prekvapivo vysoké sumy?
Tieto brigády zarábajú viac než bežný full-time: Kde si dnes môžete privyrobiť prekvapivo vysoké sumy?
Hľadám prácu
Najväčšia chyba pri pýtaní si vyššieho platu? Robí ju skoro každý a ničí vám šance na úspech
Najväčšia chyba pri pýtaní si vyššieho platu? Robí ju skoro každý a ničí vám šance na úspech
Mzda

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Čo ste o rebarbore nevedeli: fakty, história, zaujímavosti
Čo ste o rebarbore nevedeli: fakty, história, zaujímavosti
Rady a tipy
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Rady a tipy

Technológie

Čo je lepšie, klasická SIM alebo eSIM karta? Toto sú ich najväčšie výhody a nevýhody, ktoré by si mal poznať
Čo je lepšie, klasická SIM alebo eSIM karta? Toto sú ich najväčšie výhody a nevýhody, ktoré by si mal poznať
Technológie
Tieto populárne aplikácie máš v smartfóne možno aj ty. Takto ťa každý deň sledujú
Tieto populárne aplikácie máš v smartfóne možno aj ty. Takto ťa každý deň sledujú
Bezpečnosť
Mohli nás mimozemšťania navštíviť? Vedec ukázal prekážky, ktoré by musela prekonať každá medzihviezdna loď
Mohli nás mimozemšťania navštíviť? Vedec ukázal prekážky, ktoré by musela prekonať každá medzihviezdna loď
Veda a výskum
Používaš kryt na smartfón kvôli ochrane? Pozor, v týchto situáciách môže batérii aj celému telefónu skôr uškodiť
Používaš kryt na smartfón kvôli ochrane? Pozor, v týchto situáciách môže batérii aj celému telefónu skôr uškodiť
Android

Bývanie

Aj takto sa dá zachrániť historický dom. Vrátili mu krásu z minulosti a spravili v ňom príťažlivé bývanie
Aj takto sa dá zachrániť historický dom. Vrátili mu krásu z minulosti a spravili v ňom príťažlivé bývanie
Viete, čo je triadická schéma a čo môže vytvoriť pokojné bývanie? Spoznajte tieto princípy, kým zvolíte farbu interiéru
Viete, čo je triadická schéma a čo môže vytvoriť pokojné bývanie? Spoznajte tieto princípy, kým zvolíte farbu interiéru
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax

Pre kutilov

Také košaté ešte neboli! Tipy, ako sa starať o previsnuté muškáty, aby rástli do objemu
Také košaté ešte neboli! Tipy, ako sa starať o previsnuté muškáty, aby rástli do objemu
Okrasná záhrada
Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Zelenina a ovocie
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop na nový týždeň 1.6. – 7.6.: Hviezdy pripravili niekoľkým znameniam výnimočný štart leta, týka sa to aj vás?
Zábava
Horoskop na nový týždeň 1.6. – 7.6.: Hviezdy pripravili niekoľkým znameniam výnimočný štart leta, týka sa to aj vás?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slováci sa v REBRÍČKU
Domáce
Slováci sa v REBRÍČKU slobody prepadli: Demokracia slabne, varujú experti, vážne krívame v prípade právneho štátu!
MIMORIADNY ONLINE Tragédia v
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Tragédia v okupovanej južnej Ukrajine: Dron zasiahol bytovku, zomrelo len 6-ročné dieťa
Rusi umiestňujú na vysoké
Zahraničné
Putin neskrýva obavy: Rusi sú pripravení na OBRANU Moskvy, TOTO inštalujú na strechy budov!
Veľké zhrnutie týždňa: Tento
Domáce
Veľké zhrnutie týždňa: Tento KVÍZ preverí, ako dobre držíte krok s TOP udalosťami

Ďalšie zo Zoznamu