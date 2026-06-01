Obrovská tragédia vo fabrike: Po explózii zomreli štyria ľudia

SOUL - Pri výbuchu vo fabrike obrannej spoločnosti Hanwha Aerospace v juhokórejskom meste Tedžon dnes zomreli štyria ľudia, napísala s odvolaním sa na hasičov a políciu agentúra Jonhap.
Výbuch sa v Tedžone, zhruba 135 kilometrov juhovýchodne od metropoly Soulu, stal pred 11.00 h miestneho času (4.00 h SELČ). Úrady najprv informovali o dvoch mŕtvych, dvoch popálených a troch nezvestných; o nich zatiaľ žiadne správy nie sú. Hasiči sa snažia uhasiť požiar na mieste.
Policajti i hasiči sa domnievajú, že výbuch nastal v prízemí fabriky, a plánujú vyšetriť presnú príčinu nešťastia až po uhasení požiaru.
Pri požiari v dvoch budovách továrne na automobilové dielce v Tedžone bolo 20. marca zranených najmenej 55 ľudí, z toho 24 vážne. Požiar vtedy hasilo vyše 500 hasičov.