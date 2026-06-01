Dopravu na východe ochromila ťažká dopravná nehoda: FOTO Kamión skončil v priekope, cestu uzavreli

KYJOV - Dopravu na východe Slovenska ochromila v pondelok dopoludnia ťažká dopravná nehoda. Z dôvodu vyťahovania kamióna bude dočasne uzavretá cesta I/68 pri Kyjove v okrese Stará Ľubovňa.
Informuje o tom polícia. Vozidlá budú odkláňané od Lipian a Ľubotína.
Obchádzková trasa povedie obojsmerne cez obce: Plavnica → Bajerovce → Krásna Lúka → Šarišské Dravce → Torysa → Krivany → Lipany.
Predpokladaná doba uzávery je približne 1 hodina. "Žiadame vodičov o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov príslušníkov na mieste," dodala.