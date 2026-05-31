Rumunský prezident to potvrdil: Dron, ktorý narazil do obytného domu v Galati, bol ruský

BUKUREŠŤ - Ďalšia analýza dronu, ktorý v noci na piatok narazil do panelového domu v rumunskom meste Galati a zranil dvoch ľudí, jednoznačne ukázala, že patril ruskej armáde. Dnes to podľa agentúry AFP uviedol rumunský prezident Nicušor Dan.
"Dron, ktorý narazil v Galati, je Geraň-2 ruského pôvodu," napísal Dan na sociálnej sieti X. "Ide o jednoznačný záver technickej správy, ktorú dokončili experti rumunského štátu," dodal. V nemocnici skončil 14-ročný chlapec a 53-ročná žena. Desiatky obyvateľov zasiahnutého domu v Galati, ktoré ležia neďaleko hraníc s Ukrajinou, záchranári evakuovali. Išlo o prvý prípad od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine, keď dron v Rumunsku zasiahol husto zabývanú oblasť a niekoho zranil.
Ruské veľvyslanectvo v Rumunsku obvinilo Ukrajinu, že tento incident bol provokáciou z jej strany a šéf Kremľa Vladimir Putin v piatok povedal, že "nikto" nedokáže pôvod dronu s istotou určiť, doku nebude vykonaná dôkladná analýza. Rumunský prezident Dan zverejnil fotografie, na ktorých je podľa neho toto bezpilotné lietadlo. Uviedol, že bola vykonaná jeho komplexná technická analýza, ktorá ukazuje na "výlučnú zodpovednosť" Ruska.
Na troskách dronu je nápis v azbuke Geraň-2. Elektronické prvky, navigačné systémy, riadiace moduly a ďalšie časti sa podľa prezidenta podobajú alebo sú dokonca zhodné s inými dronmi Geraň-2 objavenými na rumunskom území v minulosti. "Fyzikálne a chemické analýzy potvrdili prítomnosť rovnakých typov materiálov a palív, ktoré boli opakovane zistené na zariadeniach z tohto radu," napísal tiež Dan. Do Rumunska sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu dostali už desiatky dronov. V noci na piatok dron do vzdušného priestoru tejto členskej krajiny NATO a EÚ vletel tiež počas ruského útoku proti cieľom na Ukrajine.