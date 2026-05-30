Ghanský parlament prijal zákon kriminalizujúci propagovanie LGBTI aktivít

AKKRA - Ghanský parlament v piatok schválil návrh zákona, ktorý kriminalizuje propagovanie LGBTI aktivít. O prijatie legislatívy, ktorú kritizujú ľudskoprávne skupiny, sa dlhodobo usilovali miestne náboženské organizácie. Píše o tom agentúra AP a AFP.
Zákon o sexuálnych právach a rodinných hodnotách stanovuje trest väzenia až na tri roky pre osoby, ktoré majú homosexuálne vzťahy, a na tri až päť rokov za propagáciu, sponzorovanie alebo úmyselnú podporu aktivít LGBTI komunity. Očakáva sa, že prezident John Mahama návrh zákona podpíše. Podobný návrh zákonodarný zbor prijal ešte v roku 2024, avšak vtedajší prezident Nana Akufo-Addo ho nepodpísal. V piatok schválená legislatíva zachováva základné ustanovenia predchádzajúceho návrhu, obsahuje však výnimky pre právnikov, novinárov a zdravotníckych pracovníkov.
V Ghane sú vzťahy osôb rovnakého pohlavia zakázané zákonom ešte čias britskej koloniálnej éry, doteraz však za jeho porušenie nikoho nestíhali. Nový zákon obmedzenia významne rozširuje. Ghana sa tak pridáva k rastúcemu zoznamu afrických krajín, ktoré prijímajú zákony zakazujúce homosexualitu. Takéto zákony majú v mnohých konzervatívnych afrických krajinách podporu verejnosti napriek medzinárodnému pobúreniu. Obhajcovia argumentujú, že nový zákon chráni ghanské rodinné hodnoty a kultúrne normy, zatiaľ čo kritici upozorňujú, že porušuje ústavné práva a môže podnecovať diskrimináciu sexuálnych menšín.