MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj prehovoril o desivom varovaní: Rusko má chystať ďalší masívny útok!

KYJEV - Moskva pripravuje ďalší masívny úder proti Ukrajine. Na sieti X to dnes napísal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že to naznačujú spravodajské informácie. Agentúra AFP v tejto súvislosti pripomína výzvu Moskvy zahraničným diplomatom a cudzincom na opustenie Kyjeva.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
"Máme informácie od spravodajských služieb, ktoré naznačujú, že Rusko pripravuje nový masívny útok. Je dôležité, aby všetci naši partneri vedeli, čo sa deje a že Rusko naďalej spolieha na rakety a ďalšiu vojnu, nie na diplomatické kroky," napísal ukrajinský prezident v príspevku. Zelenskyj zdôraznil potrebu pokračujúceho sankčného tlaku na Rusko a neodďaľovania dohôd s partnermi o protivzdušnej obrane. "Kľúčovou úlohou je protibalistická obrana. Pripravujeme tiež naše podrobné návrhy pre nový európsky sankčný balíček a ďalšie opatrenia proti obchádzaniu existujúcich sankcií," uviedol ukrajinský prezident.
Rusko, ktoré na Ukrajinu útočí prakticky denne, v pondelok vyzvalo zahraničných diplomatov a cudzincov na opustenie Kyjeva s tým, že ruská armáda začína "systematické údery proti podnikom ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu" a "proti rozhodovacím centrám a veliteľským stanoviskám" V Kyjeve v odvete za ukrajinský útok na okupovaný Starobilsk z minulého týždňa. Ukrajina uviedla, že pri Starobilsku v okupovanej Luhanskej oblasti útočila na elitnú dronovú jednotku, Rusi však tvrdia, že cieľom bol internát pedagogickej školy, kde zahynulo 21 ľudí. Prezident Vladimir Putin povedal, že Ukrajinci zámerne zaútočili na civilistov.