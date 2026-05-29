Maďarská polícia nemá dôvod zakázať plánovaný pochod Budapest Pride

BUDAPEŠŤ – Počas procesu registrácie pochodu Budapest Pride 2026 a osobných rozhovorov s organizátormi sa nevyskytli žiadne problémy, ktoré by odôvodňovali zákaz podujatia. Uviedla to v piatok maďarská polícia agentúre AFP, informuje spravodajca v Budapešti.
Organizátori pochodu za práva sexuálnych menšín vo štvrtok oznámili, že 31. ročník tohtoročného podujatia Budapest Pride sa uskutoční 27. júna. V piatok potom zverejnili vyhlásenie, v ktorom uviedli, že pochod zaregistrovali na polícii v súlade s ustanoveniami zákona o zhromažďovaní, a dodali, že podľa ich názoru zmena režimu nie je úplná bez obnovenia zákona o zhromažďovaní alebo zrušenia príslušného zákona zakazujúceho pochod.
Konal sa jubilejný 30. pochod aj napriek policajnému zákazu
Starosta Budapešti Gergely Karácsony vlani zorganizoval a viedol jubilejný 30. pochod aj napriek policajnému zákazu, za čo bol najskôr trestne stíhaný, no neskôr konanie voči nemu pozastavili. Organizátori nahlásili termín konania akcie mesiac vopred v súlade s platným zákonom o zhromažďovaní. Vo svojom stanovisku zdôraznili odhodlanie v tradícii pokračovať. Reagovali tak na legislatívne kroky vtedajšej vlády premiéra Viktora Orbána z marca 2025, keď kabinet schválil plošný zákaz organizovania pochodov Pride a podobných podujatí. Za porušenie tohto zákazu hrozili organizátorom vysoké pokuty.
Predstavitelia Budapest Pride v aktuálnom vyhlásení označili vládny zákaz z roku 2025 za svojvoľný a nezákonný zásah do základných ľudských práv. Odkázali pritom na aktuálny verdikt Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ). „Nezákonné rozhodnutie Orbánovej vlády podkopalo naše základné práva a rozhodnutie súdu znamená, že na základe tohto rozhodnutia svojvoľný 'zákaz Pride' prijatý v roku 2025 nemôže zostať v platnosti,“ konštatovali vo vyhlásení. Ten totiž vyhlásil starší maďarský zákon z roku 2021 – zameraný proti tzv. homofóbnej a transfóbnej propagande – za neplatný a v rozpore s právom EÚ.
Aktivisti na základe tohto rozhodnutia tvrdia, že ani novší zákaz Pride z roku 2025 nemôže z právneho hľadiska zostať v platnosti. Od maďarských úradov očakávajú plnú súčinnosť a rešpektovanie práva na slobodu zhromažďovania. Vlaňajší 30. ročník pochodu Pride na podporu práv ľudí hlásiacich sa ku komunite LGBTQ+, ktorý sa vlani v júni konal napriek úradnému zákazu, prilákal rekordný počet účastníkov.