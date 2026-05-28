Akcia Overlord v plnom prúde: Polícia v Nitre vyšetruje ekonomickú trestnú činnosť

NITRA - Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva (KR) Policajného zboru (PZ) v Nitre vedie trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania ekonomickej trestnej činnosti. S trestným stíhaním súvisí policajná akcia s krycím názvom Overlord, informoval hovorca KR PZ v Nitre Tomáš Havetta.
V rámci akcie bolo na území Košického kraja vykonaných päť domových prehliadok a dve prehliadky nebytových priestorov. Celkovo bolo zadržaných osem osôb. K ich identite ani ďalším okolnostiam sa polícia v súčasnosti nebude vyjadrovať, skonštatoval Havetta.
Okrem príslušníkov KR PZ v Nitre poskytli súčinnosť aj ďalšie krajské riaditeľstvá PZ, Národná centrála osobitných druhov kriminality a Úrad kriminálnej techniky..Vzhľadom na prebiehajúce procesné a zaisťovacie úkony nie je v tejto chvíli podľa hovorcu možné poskytnúť bližšie informácie.