Nemecký minister vyzval členov NATO: Ide o posilnenie armád pre neistotu vo vzťahoch s USA

Boris Pistorius
Boris Pistorius
OTTAWA - Nemecký minister obrany Boris Pistorius vyzval v stredu spojencov v NATO, aby podnikli rozhodné roky na posilnenie svojich ozbrojených síl v reakcii na rastúcu neistotu vo vzťahoch so Spojenými štátmi. Informovala o tom agentúra DPA.

„Ak by sme sedeli pred Bielym domom alebo nejakou inou budovou vo svete ako zajac pred hadom, neposilnilo by nás to, ale oslabilo,“ povedal Pistorius počas návštevy Kanady. USA boli podľa neho v posledných desaťročiach spoľahlivým partnerom, no súčasná vláda vo Washingtone niektoré veci mení tak, aby vyhovovali jej vlastným zámerom. Bližšie sa k tomu odmietol vyjadriť.

„Musíme sa sústrediť menej na to, čo robia iní, a viac na to, čo môžeme urobiť my,“ uviedol Pistorius. Spojencov vyzval, aby najmä plnili svoje záväzky voči NATO. Napriek nepredvídateľnému vývoju vzťahov so Spojenými štátmi konštatoval, že vojenská a politická spolupráca zostáva silná. Pistorius navštívil Kanadu s cieľom posilniť strategické partnerstvo a podporiť obrannú spoluprácu vrátane možného veľkého kontraktu na ponorky. V Ottawe sa stretol s kanadským premiérom Markom Carneyy a ministrom obrany Davidom McGuintym.

