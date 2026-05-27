Bývalú ultraľavicovú teroristku z RAF odsúdili na 13 rokov za lúpeže

BERLÍN – Bývalú členku nemeckej ultraľavicovej teroristickej skupiny Frakcia Červenej armády (RAF) Danielu Kletteovú odsúdili v stredu na 13 rokov väzenia za ozbrojené lúpeže, ktoré spáchala počas rokov na úteku. Informujú o tom agentúry DPA a AFP.
Súd uznal Kletteovú za vinnú z lúpeže s priťažujúcimi okolnosťami, pokusu o lúpež, porušenia zákona o zbraniach a vydierania. Išlo o útoky zamerané na supermarkety a vozidlá prepravujúce peniaze s dvoma ďalšími komplicmi, ktorí sú stále na úteku. Počas vynášania rozsudku na krajinskom súde vo Verdene v Dolnom Sasku protestovali v súdnej sieni jej priaznivci a žiadali jej oslobodenie. Zo siene ich vyviedla justičná stráž.
Kletteovú (67) zadržali v jej byte v Berlíne vo februári 2024 a odvtedy bola vo vyšetrovacej väzbe. Proces s ňou sa začal v marci 2025. Na úteku bola viac ako 30 rokov a pred úradmi sa začala ukrývať ešte pred rozpustením RAF v roku 1998.
Podľa obžaloby spolu s niekdajšími členmi RAF Burkhardom Garwegom a Ernstom-Volkerom Staubom sa v rokoch 1999 až 2016 dopustila 13 lúpeží na západe a severe Nemecka. Súd napokon pojednával v prípade ôsmych lúpeží, pri ktorých maskovaní a ťažko ozbrojení páchatelia ukradli viac ako dva milióny eur.
Obhajoba tvrdila, že nie sú žiadne dôkazy o účasti Kletteovej na týchto činoch a preukázalo sa len porušenie zákona v prípade držania zbraní. V jej byte polícia našla zbrane, muníciu, atrapu granátometu, falošné osobné doklady, parochne, zlato a 240.000 eur v hotovosti.
Daniela Kletteová patrila k tzv. tretej generácii RAF. Ultraľavicová teroristická organizácia bola známa aj ako Skupina Baadera-Meinhofovej podľa zakladateľov Andreasa Baadera a Ulrike Meinhofovej. Vznikla v roku 1970 vo vtedajšom západnom Nemecku a do roku 1998 uskutočnila sériu bombových útokov, atentátov, únosov či bankových lúpeží, pričom zahynulo viac ako 30 ľudí.
Súdny proces vo Verdene neďaleko Brém sa týkal len trestných činov Kletteovej po rozpustení RAF. Jej členstvo v teroristickej organizácii je už premlčané, vysvetlila DPA. Hrozí jej ešte jeden proces pre obvinenia z účasti na troch útokoch RAF v rokoch 1990-93 a nová žaloba by mohla zahŕňať pokus o vraždu.