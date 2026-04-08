BIZARNÁ ZÁCHRANA Z mora vytiahli muža, ktorý sa takmer utopil: Pátrala po ňom polícia, bol to VRAH!

FLORIDA – Počas záchrannej akcie si skutočne nemôžete byť istý, koho vlastne zachraňujete. V danom momente ide o to, aby sme za každú cenu predišli tragédii. Podobné zmýšľala aj istá žena z Floridy. Myslela si, že zachránila bezradného človeka pred utopením. Ten však spáchal niečo strašné.
V južnej časti amerického štátu Florida došlo k veľmi bizarnej záchrane ľudského života. Dňa 24. marca sa Belinda prechádzala po pláži Riomar na Vero Beach a náhle začula, že od mora niekto kričí. "Bolo to také slabé pomoc, pomoc. Rozhliadla som sa a náhle som v rozbúrenom mori zbadala človeka. Bolo očividné, že sa topí, tak som mu utekala na pomoc," prezradila pre WDBJ 7.
Netušila, koho zachránila
Belinda sa snažila topiacemu mužovi pomôcť. Poradila mu, aby si ľahol na chrbát a nechal sa unášať vlnami. Napokon sa mu podarilo dostať na breh. "Keď som sa ho opýtala, či je v poriadku, povedal mi, že je vyčerpaný a asi vezme dlhú dovolenku," hovorí. V tej chvíli však netušila, komu vlastne pomohla.
V mori sa mal topiť istý Jesse Ellis (64). Pátra po ňom polícia, pretože spáchal ohavný trestný čin. Podľa vyšetrovateľov mal zastreliť svoju manželku Stacy Masonovú a jej milenca Dannyho Ooleyho. Následne z miesta činu utiekol. V panike zrejme skočil do mora a chcel preplávať na vzdialenejší breh. Sila prírody ale bola proti.
Ellis mal podľa vyšetrovacieho spisu už nejaký čas sledovať svoju manželku, ako sa stretáva s milencom. Keď nastúpili spolu do auta, vstúpil im do cesty. Polícia obdržala zábery, ako Ellis stojí pred vozidlom a začne strieľať. Podľa polície mal strieľať zo žiarlivosti.
Záchranu neoľutovala
Keď sa Belinda dozvedela, že zachránila vraha, svoj čin aj tak neľutovala: "Nemohla by som nikoho nechať sa topiť, aj keby sa dialo neviem čo. Každý si niečím prechádza." Keď sa na to pozerá s odstupom času, zrejme by zvolila iný postup. Hneď mala zavolať na tiesňovú linku. Posledné správy hovoria, že pátranie po vrahovi naďalej pokračuje.