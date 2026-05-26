Zrútenie budovy v Angeles City: Filipínske úrady zrušili pátranie po preživších

MANILA - Filipínske úrady odvolali v pondelok večer pátracie a záchranné akcie v meste Angeles City, kde sa v nedeľu zrútila rozostavaná deväťposchodová budova a pod troskami uviazlo viacero osôb. Záchranári oznámili, že prístroje už nezachytávajú žiadne známky života a v utorok budú hľadať už len pozostatky obetí, informuje správa agentúry Reuters.
Pri nešťastí zomreli najmenej štyria ľudia vrátane jedného občana z Malajzie. Jeho telo vyzdvihli záchranári ešte v nedeľu zo susedného hotela, ktorý zasiahla padajúca stavba. Ďalších 16 osôb, poväčšine pracovníkov na stavbe, je nezvestných. Úrady vyšetrujú príčiny tragédie a či boli dodržané podmienky stavebného povolenia. Malo ísť o deväťposchodovú budovu, no napriek tomu sa na desiatom budoval bazén.
Zastavili práce na stavenisku v septembri 2025
Filipínska pracovná agentúra zastavila práce na stavenisku v septembri 2025 pre porušenie bezpečnostných predpisov. O mesiac neskôr práce povolila, keď spoločnosť napravila pochybenia. „Dúfame, že majiteľ prevezme zodpovednosť a vysporiada sa s tým, čo sa stalo s robotníkmi. Trpia aj rodiny. Toto nie je to, čo sme chceli, ale musia s nami spolupracovať,“ povedala príbuzná jednej z obetí.