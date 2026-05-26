Väčšina Maďarov neverí v politickú obrodu Orbána, ale ani v obnovu strany Fidesz

BUDAPEŠŤ - Väčšina Maďarov neverí v politickú obrodu bývalého premiéra Viktora Orbána, ale ani v obnovu strany Fidesz. Podľa prieskumu inštitútu Publicus 66 percent opýtaných sa domnieva, že Fidesz sa po porážke v aprílových parlamentných voľbách už nedokáže postaviť na nohy, opak si myslí iba 27 percent, informuje spravodajca v Budapešti.
Prieskum tiež ukázal, že 76 percent respondentov považuje politickú kariéru Viktora Orbána za neúspešnú, prípadne skôr neúspešnú, čo vyvoláva pochybnosti o jeho návrate k moci. Opačného názoru je iba necelých 20 percent Maďarov.
V tábore sympatizantov Fideszu dúfa v návrat Orbána 65 percent účastníkov prieskumu, z priaznivcov vládnucej strany Tisza majú rovnaký názor iba štyri percentá. Orbánovu politickú kariéru považuje za skončenú 29 percent voličov Fideszu.