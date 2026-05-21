Lietadlo s Američanom, ktorý bol v kontakte s ebolou, pristálo v Prahe! VEĽKÉ opatrenia a izolácia

PRAHA - Lietadlo s americkým občanom, ktorý bol v kontakte s osobou nakazenou ebolou, pristálo v stredu večer na Letisku Václava Havla v Prahe. Muž bude 21 dní v izolácii, informuje o tom portál Novinky.cz.
Americký lekár pricestoval na pražské letisko z Ugandy. Z letiska bude prevezený do Fakultnej nemocnice Bulovka špeciálnou sanitkou v uzavretom transportnom boxe. V nemocnici bude v takzvanom bioboxe – nepriepustnom „stane“, do ktorého budú môcť zdravotníci vstúpiť len v špeciálnych oblekoch, vysvetľuje portál.
Podľa najnovších informácií Američan nevykazoval príznaky ochorenia, patrí však do skupiny zdravotníkov, z ktorých sa jeden ebolou nakazil. Úrady už skôr uviedli, že muž nepredstavuje riziko, je však potrebné, aby zostal v nemocnici aspoň tri týždne na pozorovaní. Jeho prevoz a hospitalizáciu zaplatia podľa portálu Spojené štáty.
Ebola je vysoko nákazlivá
Súčasná epidémia eboly sa šíri v Ugande a v Konžskej demokratickej republiky (KDR). Spôsobuje ju kmeň Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistujú schválené vakcíny ani špecifická liečba. V Afrike sa v minulosti šíril najmä variant Zaire. Bundibugyo má podľa amerických Národných inštitútov zdravia oproti nemu nižšiu úmrtnosť - na úrovni 37 percent, kým variantu Zaire podľahne až 90 percent nakazených.
Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou úmrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov.