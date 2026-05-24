Nečakaný kolaps systému: Dôchodkyňa zbierala meď a nedopatrením vypla internet celej krajine!

TBILISI/JEREVAN - Obyčajné kopanie kovového odpadu sa zmenilo na medzinárodný incident. Sedemdesiatpäťročná žena z Gruzínska pri hľadaní medi nechtiac poškodila optický kábel, čím na niekoľko hodín odstavila internetové pripojenie v susednom Arménsku. Prekvapivý prípad sa síce stal už pred rokmi, no stále dokáže priniesť poučenie.
K incidentu došlo 28. marca neďaleko gruzínskej metropoly Tbilisi. Prvýkrát naňho upozornil zahraničný The Guardian. Dôchodkyňa podľa miestnych úradov hľadala medené káble, ktoré chcela predať do zberu. Pri práci lopatou však prerušila podzemný optický kábel zabezpečujúci väčšinu internetového spojenia pre Arménsko.
Päť hodín bez internetu
Následky boli obrovské. Keďže Gruzínsko zabezpečuje približne 90 percent internetového pripojenia pre Arménsko, milióny ľudí zostali bez internetu až päť hodín. Výpadok postihol aj časti Gruzínska a niektoré oblasti Azerbajdžanu.
Bez pripojenia zostali hlavní arménski poskytovatelia internetu ArmenTel, FiberNet Communication a GNC-Alfa. Médiá v Jerevane ukazovali redaktorov sediacich pred prázdnymi obrazovkami a bez možnosti pracovať online.
Vyslúžila si dôvtipnú prezývku
„Išlo o 75-ročnú ženu, ktorá kopala v zemi kvôli medi, aby ju mohla predať do zberu,“ uviedol hovorca gruzínskeho ministerstva vnútra.
Miestne médiá ju okamžite prezývali „lopatková hackerka“. Žena, ktorej meno úrady nezverejnili, čelí vyšetrovaniu pre podozrenie z poškodenia majetku. V prípade obvinenia a odsúdenia jej hrozia až tri roky väzenia.
Polícia ju po zadržaní dočasne prepustila vzhľadom na jej vysoký vek, no vyšetrovanie pokračovalo a úrady pripustili ďalšie výsluchy. Poškodenie optického vedenia odhalil monitorovací systém napojený na spojenie so západnou Európou. Bezpečnostný tím následne dorazil na miesto, kde ženu zadržali. Podľa ministerstva konala sama a nemala žiadnych komplicov.
Ako sa mohla ku zabezpečenému káblu len tak prekopať?
Optický kábel patrí gruzínskej železničnej sieti a je zvyčajne prísne chránený. Úrady však pripúšťajú, že zosuv pôdy alebo silné dažde mohli časť vedenia odkryť a sprístupniť zberačom kovov.
Zber a predaj starých medených káblov je v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu pomerne rozšíreným spôsobom privyrobenia si. V minulosti sa objavili aj prípady, keď ľudia pomocou traktorov vyťahovali stovky metrov káblov z opustených priemyselných alebo vojenských oblastí.