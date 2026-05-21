DRÁMA v Pardubiciach: Polícia musela evakuovať školu! Jeden človek je zranený, útočníka zadržali

PARDUBICE - Pri konflikte medzi dvoma ľuďmi v Poděbradskej ulici v Pardubiciach, kvôli ktorému polícia evakuovala Strednú priemyselnú školu chemickú (SPŠCH), bol jeden človek zranený. Je v nemocnici. Útočníka polícia zadržala. Polícia to uviedla na sieti X s tým, že ďalšie informácie poskytne hneď, ako to okolnosti dovolia.
"Vzhľadom na to, že zadržaný má väzby na SPŠCH, z preventívnych dôvodov sme rozhodli o evakuácii a bezpečnostnej prehliadke školy," uviedla polícia. Riaditeľ školy Jiří Kraus nechcel ČTK oznámiť bližšie informácie, na ktoré platí embargo.