MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj schválil nové útoky! Drony už mali zasiahnuť ďalšiu ruskú rafinériu

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok odsúhlasil plán útokov na budúci mesiac. Máj podľa neho priniesol posun v mocenskej rovnováhe v prospech Ukrajiny. Informuje o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
7:15 Priemyselné oblasti v okolí mesta Nevinnomyssk v juhoruskom Stavropoľskom kraji sa stali terčom dronových útokov, uviedol miestny gubernátor Vladimir Vladimirov na platforme Telegram. Informuje o tom agentúra Reuters.
6:07 Ukrajinské drony údajne zasiahli ropnú rafinériu v ruskej Nižnodovgorskej oblasti.
Máj priniesol posun v mocenskej rovnováhe v prospech Ukrajiny
Zelenskyj uviedol, že Ukrajina si svoje pozície bráni účinnejšie a zároveň uskutočňuje viac ofenzívnych operácií. Za mimoriadne dôležité označil útoky ukrajinských dronov hlboko na ruskom území s ťým, že tento mesiac boli mimoriadne účinné a mali by sa ďalej rozvíjať „kreatívnymi spôsobmi“.
Ukrajina sa už viac ako štyri roky bráni proti ruskej invázii a pravidelne uskutočňuje útoky na ciele na území Ruska. Tieto útoky v uplynulom období zintenzívňuje najmä na ropnú infraštruktúru - rafinérie, čerpacie stanice a vývozné prístavy - s cieľom narušiť ruský export a obmedziť tak financovanie vojny proti Ukrajine.
Ukrajinský prezident tiež poukázal na plánované diplomatické iniciatívy, pričom zdôraznil, že kľúčový je dialóg s novou maďarskou vládou. Opätovne potvrdil záujem Kyjeva o udržiavanie dobrých susedských vzťahov.