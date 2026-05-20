Streda20. máj 2026, meniny má Bernard, zajtra Zina

Šokujúce slová čínskeho vodcu: Putin by mohol inváziu na Ukrajinu oľutovať!

Vladimir Putin a Si Ťin-pching.
Vladimir Putin a Si Ťin-pching. (Zdroj: TASR/AP/Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo, TASR/AP/Evan Vucci/Pool Photo)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd
ČTK

PEKING - Počas nedávnej návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne mala zaznieť nečakaná poznámka o vojne na Ukrajine. Podľa informácií denníka Financial Times ju vyslovil samotný čínsky líder Si Ťin-pching.

Vzťahy medzi Moskvou a Pekingom sú navonok prezentované ako mimoriadne pevné, no za zatvorenými dverami mohla zaznieť veta, ktorá vyvolala pozornosť diplomatických kruhov. Čínsky prezident Si Ťin-pching mal počas nedávneho stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom naznačiť, že Vladimir Putin môže svoje rozhodnutie zaútočiť na Ukrajinu napokon ľutovať.

S informáciou prišiel denník Financial Times, ktorý sa odvoláva na viacerých predstaviteľov oboznámených s americkým hodnotením Trumpovej návštevy Číny.

Nezvyčajne otvorené hodnotenie Putina

Podľa zdrojov denníka Si Ťin-pching počas rozhovoru s Trumpom vyslovil názor, ktorý sa od jeho doterajších verejných vyjadrení výrazne odlišoval.

Financial Times upozorňuje, že čínsky líder sa v minulosti vyhýbal osobnému hodnoteniu Vladimira Putina či samotnej vojny na Ukrajine. Jeden zo zdrojov, ktorý pozná priebeh predchádzajúcich rokovaní medzi Si Ťin-pchingom a bývalým americkým prezidentom Joeom Bidenom, uviedol, že hoci sa téma Ruska a Ukrajiny na stretnutiach objavovala pravidelne, čínsky prezident sa zdržal akýchkoľvek osobných súdov na adresu šéfa Kremľa.

Práve preto je údajná poznámka o tom, že Putin môže inváziu nakoniec oľutovať, vnímaná ako mimoriadne neobvyklá.

Putin prichádza do Číny

Zverejnenie tejto informácie prišlo v čase, keď Vladimir Putin začal dvojdňovú návštevu Číny.

Ruský prezident a Si Ťin-pching sa naposledy výrazne zviditeľnili vo februári 2022. Len tri týždne pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu vtedy v Pekingu oznámili partnerstvo označované ako spolupráca „bez hraníc“.

Od vypuknutia vojny západné krajiny opakovane obviňujú Peking, že Rusku poskytuje technológie a produkty s dvojitým využitím. Ide o tovary, ktoré možno využiť v civilnom sektore, ale aj vo vojenskej výrobe. Washington tvrdí, že takéto dodávky pomáhajú Moskve udržiavať vojnovú mašinériu.

Trump prišiel s návrhom o ICC

Podľa Financial Times sa počas rokovaní otvorila aj ďalšia citlivá téma. Trump mal čínskemu prezidentovi navrhnúť, aby Spojené štáty, Čína a Rusko spolupracovali proti Medzinárodnému trestnému súdu.

Biely dom sa k tejto informácii verejne nevyjadril. Administratíva Donalda Trumpa síce zverejnila súhrn výsledkov pekinského summitu, no o rozhovoroch týkajúcich sa Putina alebo vojny na Ukrajine sa v dokumente neobjavila žiadna zmienka.

Bez reakcie zostalo aj čínske veľvyslanectvo vo Washingtone, ktoré na otázky Financial Times neodpovedalo.

Washington dlhodobo kritizuje súd v Haagu

Trumpova administratíva patrí medzi dlhodobých kritikov Medzinárodného trestného súdu. Washington opakovane tvrdí, že ICC zasahuje do právomocí suverénnych štátov a rozhoduje na základe politických motívov.

Spojené štáty v minulosti ostro kritizovali vyšetrovanie údajných vojnových zločinov amerických vojakov v Afganistane. Neskôr sa dostali do sporu so súdom aj pre jeho kroky voči Izraelu.

Súd uznáva väčšina sveta

Medzinárodný trestný súd je prvou stálou globálnou inštitúciou, ktorá stíha jednotlivcov za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocídu.

Jeho jurisdikciu dnes uznáva 125 štátov sveta. Medzi krajinami, ktoré jeho právomoc neuznávajú, sú však aj niektoré veľmoci vrátane Spojených štátov, Číny, Ruska a Izraela.

Denník Financial Times upozorňuje, že ak Si Ťin-pching skutočne vyslovil kritické hodnotenie Putinovho rozhodnutia napadnúť Ukrajinu, išlo by o jedno z najotvorenejších vyjadrení čínskeho lídra k vojne od jej začiatku.

Viac o téme: InváziaDonald TrumpVladimir PutinUkrajinaSi Ťin-pching
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ruský prezident Vladimir Putin
Putin v Číne tasí zbrane proti USA! Na stretnutí so Si Ťin-pchingom hovorí o bezprecedentných vzťahoch
Zahraničné
ruský prezident Vladimir Putin
Vladimir Putin začal dôležitú návštevu Pekingu: S čínskym prezidentom preberie strategickú spoluprácu
Zahraničné
Vladimir Putin
Hrozba z Ruska sa stupňuje: Putin môže zaútočiť na ďalšie krajiny! Umožňuje mu to nový zákon
Zahraničné
Vladimir Putin počas vojenskej
Putin sa objavil na verejnosti: Ľudia boli v šoku! VIDEO Čo to má s tvárou?
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Juraj Blanár: Čakáme na potvrdenie Izraela, či je medzi zadržanými z lodí aj Slovenka
Juraj Blanár: Čakáme na potvrdenie Izraela, či je medzi zadržanými z lodí aj Slovenka
Správy
Mirka Partlová o súkromí a synovi: Ako vníma, že mama je herečka? Druhá strana mince!
Mirka Partlová o súkromí a synovi: Ako vníma, že mama je herečka? Druhá strana mince!
Prominenti
VOP chce podať na ÚS návrh pre možné porušenie rovnosti volebného práva v Košiciach
VOP chce podať na ÚS návrh pre možné porušenie rovnosti volebného práva v Košiciach
Správy

Domáce správy

Dobrá správa pre domácnosti:
Dobrá správa pre domácnosti: Štát začne generovať nové energopoukážky
Domáce
Sociálne siete zaplavili AI
Sociálne siete zaplavili AI fotky Fica s rodinou: Stopy bizarných stránok vedú až do Vietnamu!
Domáce
Ilustračné foto
Pošty zažívajú nápor klientov po celom Slovensku: Ľudia si počkajú dlhšie, spoločnosť prosí o trpezlivosť
Domáce
Opozícia varuje: Slovensko môže prísť o pol miliardy eur, nemocnica v Prešove sa predraží
Opozícia varuje: Slovensko môže prísť o pol miliardy eur, nemocnica v Prešove sa predraží
Prešov

Zahraničné

Vladimir Putin a Si
Šokujúce slová čínskeho vodcu: Putin by mohol inváziu na Ukrajinu oľutovať!
Zahraničné
Raúl Castro
Tvrdý úder proti Kube: Bývalý prezident Raúl Castro čelí obžalobe v USA
Zahraničné
Ilustračné foto
Názory slovenských europoslancov na uznesenie EP o stave právneho štátu sa líšia
Zahraničné
Hamas odsúdil video Ben
Hamas odsúdil video Ben Gvira s aktivistami, kritizoval ho aj Netanjahu
Zahraničné

Prominenti

Raper Irit prišiel s
Markizáčka nikdy nevyzerala lepšie: Wau, to je ale zmena!
Domáci prominenti
Mirka Gális Partlová a
Mirka Partlová o súkromí a synovi: Ako vníma, že mama je herečka? Druhá strana mince!
Domáci prominenti
Ďalšia Češka zatienila svetové
Ďalšia Češka zatienila svetové hviezdy: Wau, na červenom koberci bola miliónová!
Zahraniční prominenti
Kasting Elite Model Look
Saša Gachulincová radí modelkám: Musíš byť chameleón! A... neurobte tú chybu čo ja
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Toto je jeden z
Toto je jeden z najväčších nepriateľov nášho zdravia dnešnej doby: Zrejme by vám ani nenapadol!
vysetrenie.sk
Vstával o štvrtej, aj
Vstával o štvrtej, aj tak nestíhal prísť načas: Študent žiada tisíce eur za meškania vlakov!
Zaujímavosti
sprava Jozef Minďaš s
Najkrajší list roka 2026: Napísal ho len 15-ročný Jozef
Zaujímavosti
Celebrity ich milujú a
Celebrity ich milujú a neváhajú si priplatiť: V najobľúbenejších hoteloch v Cannes necháte aj 50-tisíc za noc
dromedar.sk

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Chystá sa veľká zmena: Toto čaká kuriérov na Slovensku
Domáce
Oplatí sa životné poistenie?
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
openiazoch.sk
Zdroj: HENIMA
Chyba, ktorú robia mnohé ženy: Pleť kvôli nej starne oveľa rýchlejšie
plnielanu.sk
Juraj Slafkovský (Foto: Budiš)
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Domáce

Ekonomika

Veľké dvíhanie sociálnych dávok aj dôchodkov: Kvôli inflácii pôjdu hore výraznejšie ako vlani!
Veľké dvíhanie sociálnych dávok aj dôchodkov: Kvôli inflácii pôjdu hore výraznejšie ako vlani!
Práce na rýchlostnej ceste pri Banskej Bystrici pokročili: Pozrite sa, ako to aktuálne vyzerá na stavbe! (foto)
Práce na rýchlostnej ceste pri Banskej Bystrici pokročili: Pozrite sa, ako to aktuálne vyzerá na stavbe! (foto)
QR platby štartujú vo veľkom: Ako Slováci zareagovali na novú povinnosť obchodníkov?
QR platby štartujú vo veľkom: Ako Slováci zareagovali na novú povinnosť obchodníkov?
Skorším odchodom do dôchodku hrozí stopka: Verdikt z Bruselu môže pochovať ich zavedenie!
Skorším odchodom do dôchodku hrozí stopka: Verdikt z Bruselu môže pochovať ich zavedenie!

Šport

Česko – Taliansko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
Česko – Taliansko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
Fantastická správa z Roland Garros: Hrunčáková zdolala grandslamovú šampiónku!
Fantastická správa z Roland Garros: Hrunčáková zdolala grandslamovú šampiónku!
Ženy
MS V HOKEJI 2026 Rozhodnuté bolo už po prvej tretine: Švajčiari si proti Rakúšanom schuti zastrieľali
MS V HOKEJI 2026 Rozhodnuté bolo už po prvej tretine: Švajčiari si proti Rakúšanom schuti zastrieľali
MS v hokeji
MS V HOKEJI 2026 Slovákov čaká kľúčový zápas na turnaji: Ak ho zvládneme, postup bude takmer istý
MS V HOKEJI 2026 Slovákov čaká kľúčový zápas na turnaji: Ak ho zvládneme, postup bude takmer istý
MS v hokeji

Auto-moto

FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
Predstavujeme
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
Doprava
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
Klasické testy
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Veterány

Kariéra a motivácia

Ako často menia Slováci zamestnanie? Výsledky ankety mnohých prekvapia
Ako často menia Slováci zamestnanie? Výsledky ankety mnohých prekvapia
Kariera.sk TS
Nový statusový symbol? Nie vysoký plat, ale práca bez neustáleho stresu
Nový statusový symbol? Nie vysoký plat, ale práca bez neustáleho stresu
Motivácia a inšpirácia
Tichá súčasť práce: Profesie, kde ľudia celý deň predstierajú dobrú náladu
Tichá súčasť práce: Profesie, kde ľudia celý deň predstierajú dobrú náladu
Prostredie práce
Mandalorián a Grogu: Keď je vašou náplňou práce ochrana galaxie
Mandalorián a Grogu: Keď je vašou náplňou práce ochrana galaxie
O práci s humorom

Varenie a recepty

Malo by cesto na palacinky odstáť? Toto je jediná správna odpoveď.
Malo by cesto na palacinky odstáť? Toto je jediná správna odpoveď.
Len 6 surovín a dokonalá chuť. Geniálny cestovinový šalát
Len 6 surovín a dokonalá chuť. Geniálny cestovinový šalát "čo chladnička dala".
Chcete si uvariť kôprovú ako z reštaurácie? Šéfkuchár nám prezradil jeho osvedčený recept!
Chcete si uvariť kôprovú ako z reštaurácie? Šéfkuchár nám prezradil jeho osvedčený recept!
Hovädzie mäso
Zelenina pre lepšiu náladu: Čo na tanieri upokojuje hlavu?
Zelenina pre lepšiu náladu: Čo na tanieri upokojuje hlavu?
Rady a tipy

Technológie

Prečo mal T. rex také smiešne malé ruky? Vedci tvrdia, že za tým nebola chyba evolúcie, ale brutálny spôsob lovu
Prečo mal T. rex také smiešne malé ruky? Vedci tvrdia, že za tým nebola chyba evolúcie, ale brutálny spôsob lovu
História
Google a Samsung ukázali okuliare s Gemini AI. Novinka však nie je tým, čo si väčšina ľudí predstaví pod pojmom AR okuliare
Google a Samsung ukázali okuliare s Gemini AI. Novinka však nie je tým, čo si väčšina ľudí predstaví pod pojmom AR okuliare
Android
Ukrajina má prvú vlastnú navádzanú leteckú bombu. Zbraň s 250 kg hlavicou môže zasiahnuť ciele hlboko na nepriateľskom území
Ukrajina má prvú vlastnú navádzanú leteckú bombu. Zbraň s 250 kg hlavicou môže zasiahnuť ciele hlboko na nepriateľskom území
Armádne technológie
Vojna na Blízkom východe: USA stratili 42 lietadiel, vrtuľníkov a dronov
Vojna na Blízkom východe: USA stratili 42 lietadiel, vrtuľníkov a dronov
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Päť podlaží, no každé len 30 m2. Premena kamenného domu ukazuje, ako z malých priestorov vyskladať perfektné bývanie
Päť podlaží, no každé len 30 m2. Premena kamenného domu ukazuje, ako z malých priestorov vyskladať perfektné bývanie
Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?

Pre kutilov

Hrdzavé klince pod paradajky? Bizarný záhradkársky trik, ktorý má nečakane racionálny dôvod
Hrdzavé klince pod paradajky? Bizarný záhradkársky trik, ktorý má nečakane racionálny dôvod
Zelenina a ovocie
Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Chalupa
Zostalo vám pár kusov nevyužitých plotových tvárnic a betónovej dlažby? Vyrobte si z nich šikovné ohnisko so sedením
Zostalo vám pár kusov nevyužitých plotových tvárnic a betónovej dlažby? Vyrobte si z nich šikovné ohnisko so sedením
Dvor a záhrada
Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 vecí, ktoré robia emocionálne inteligentní muži vo vzťahu úplne prirodzene: Máte takého po svojom boku?
Partnerské vzťahy
5 vecí, ktoré robia emocionálne inteligentní muži vo vzťahu úplne prirodzene: Máte takého po svojom boku?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vladimir Putin a Si
Zahraničné
Šokujúce slová čínskeho vodcu: Putin by mohol inváziu na Ukrajinu oľutovať!
Raúl Castro
Zahraničné
Tvrdý úder proti Kube: Bývalý prezident Raúl Castro čelí obžalobe v USA
Sociálne siete zaplavili AI
Domáce
Sociálne siete zaplavili AI fotky Fica s rodinou: Stopy bizarných stránok vedú až do Vietnamu!
Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel
Zahraničné
Desivé varovanie tajných služieb: Kuba chce zaútočiť na USA! Má stovky dronov

Ďalšie zo Zoznamu