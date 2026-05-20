Šokujúce slová čínskeho vodcu: Putin by mohol inváziu na Ukrajinu oľutovať!

PEKING - Počas nedávnej návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne mala zaznieť nečakaná poznámka o vojne na Ukrajine. Podľa informácií denníka Financial Times ju vyslovil samotný čínsky líder Si Ťin-pching.
Vzťahy medzi Moskvou a Pekingom sú navonok prezentované ako mimoriadne pevné, no za zatvorenými dverami mohla zaznieť veta, ktorá vyvolala pozornosť diplomatických kruhov. Čínsky prezident Si Ťin-pching mal počas nedávneho stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom naznačiť, že Vladimir Putin môže svoje rozhodnutie zaútočiť na Ukrajinu napokon ľutovať.
S informáciou prišiel denník Financial Times, ktorý sa odvoláva na viacerých predstaviteľov oboznámených s americkým hodnotením Trumpovej návštevy Číny.
Nezvyčajne otvorené hodnotenie Putina
Podľa zdrojov denníka Si Ťin-pching počas rozhovoru s Trumpom vyslovil názor, ktorý sa od jeho doterajších verejných vyjadrení výrazne odlišoval.
Financial Times upozorňuje, že čínsky líder sa v minulosti vyhýbal osobnému hodnoteniu Vladimira Putina či samotnej vojny na Ukrajine. Jeden zo zdrojov, ktorý pozná priebeh predchádzajúcich rokovaní medzi Si Ťin-pchingom a bývalým americkým prezidentom Joeom Bidenom, uviedol, že hoci sa téma Ruska a Ukrajiny na stretnutiach objavovala pravidelne, čínsky prezident sa zdržal akýchkoľvek osobných súdov na adresu šéfa Kremľa.
Práve preto je údajná poznámka o tom, že Putin môže inváziu nakoniec oľutovať, vnímaná ako mimoriadne neobvyklá.
Putin prichádza do Číny
Zverejnenie tejto informácie prišlo v čase, keď Vladimir Putin začal dvojdňovú návštevu Číny.
Ruský prezident a Si Ťin-pching sa naposledy výrazne zviditeľnili vo februári 2022. Len tri týždne pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu vtedy v Pekingu oznámili partnerstvo označované ako spolupráca „bez hraníc“.
Od vypuknutia vojny západné krajiny opakovane obviňujú Peking, že Rusku poskytuje technológie a produkty s dvojitým využitím. Ide o tovary, ktoré možno využiť v civilnom sektore, ale aj vo vojenskej výrobe. Washington tvrdí, že takéto dodávky pomáhajú Moskve udržiavať vojnovú mašinériu.
Trump prišiel s návrhom o ICC
Podľa Financial Times sa počas rokovaní otvorila aj ďalšia citlivá téma. Trump mal čínskemu prezidentovi navrhnúť, aby Spojené štáty, Čína a Rusko spolupracovali proti Medzinárodnému trestnému súdu.
Biely dom sa k tejto informácii verejne nevyjadril. Administratíva Donalda Trumpa síce zverejnila súhrn výsledkov pekinského summitu, no o rozhovoroch týkajúcich sa Putina alebo vojny na Ukrajine sa v dokumente neobjavila žiadna zmienka.
Bez reakcie zostalo aj čínske veľvyslanectvo vo Washingtone, ktoré na otázky Financial Times neodpovedalo.
Washington dlhodobo kritizuje súd v Haagu
Trumpova administratíva patrí medzi dlhodobých kritikov Medzinárodného trestného súdu. Washington opakovane tvrdí, že ICC zasahuje do právomocí suverénnych štátov a rozhoduje na základe politických motívov.
Spojené štáty v minulosti ostro kritizovali vyšetrovanie údajných vojnových zločinov amerických vojakov v Afganistane. Neskôr sa dostali do sporu so súdom aj pre jeho kroky voči Izraelu.
Súd uznáva väčšina sveta
Medzinárodný trestný súd je prvou stálou globálnou inštitúciou, ktorá stíha jednotlivcov za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocídu.
Jeho jurisdikciu dnes uznáva 125 štátov sveta. Medzi krajinami, ktoré jeho právomoc neuznávajú, sú však aj niektoré veľmoci vrátane Spojených štátov, Číny, Ruska a Izraela.
Denník Financial Times upozorňuje, že ak Si Ťin-pching skutočne vyslovil kritické hodnotenie Putinovho rozhodnutia napadnúť Ukrajinu, išlo by o jedno z najotvorenejších vyjadrení čínskeho lídra k vojne od jej začiatku.