Tragédia v San Diegu! Tínedžeri mali strieľať z nenávisti, o život prišlo päť ľudí

SAN DIEGO - Streľba v areáli Islamského centra v americkom meste San Diego si vyžiadala najmenej päť obetí vrátane dvoch útočníkov. Podľa televízie Fox to uviedol náčelník polície v San Diegu Scott Wahl, ktorý dodal, že obaja podozriví zo streľby sú pravdepodobne tínedžeri. Polícia predpokladá, že šlo o čin z nenávisti.
Po neutralizácii hrozby polícia na tlačovej konferencii informovala, že troch ľudí našli mŕtvych v Islamskom centre; telá ďalších dvoch osôb - tínedžerov - sa našli vo vozidle na Hatton Street. Polícia sa domnieva, že išlo o predpokladaných páchateľov, ktorí si po svojom čine siahli na život. Medzi obeťami je člen bezpečnostnej služby Islamského centra.
Vyšetrovatelia sa snažia zistiť viac informácií o okolnostiach, ktoré streľbe predchádzali, ako aj o priebehu a časovej osi incidentu. Médiá predtým informovali, že pri streľbe bolo viacero ľudí zranených. Niekoľkých z nich už medzičasom prijali v miestnej nemocnici. V komplexe, kde došlo k streľbe, je aj škola. Jej žiakov polícia vyviedla do narýchlo zriadeného kontaktného centra, kde si ich vyzdvihli rodičia. Vyučovanie bolo prerušené aj v ďalších piatich školách v danej časti mesta.
Televízie odvysielali zábery na desiatky policajných áut odstavených na diaľnici neďaleko Islamského centra, ktoré je podľa svojej webovej stránky najväčšou mešitou v okrese San Diego v južnej Kalifornii. Súčasťou areálu je aj škola Al Rashid School, ktorá podľa webu ponúka kurzy arabského jazyka, islamských štúdií a výučbu Koránu. Mešita sa nachádza vo štvrti s rodinnými domami, bytovkami a menšími obchodnými centrami s blízkovýchodnými reštauráciami a obchodmi. Webová stránka Islamského centra uvádza, že jeho poslaním je nielen slúžiť moslimom, ale aj „spolupracovať so širšou komunitou pri pomoci menej šťastným, vzdelávať a prispievať k zlepšeniu krajiny“.